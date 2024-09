Wild avança às semis do Challenger da Áustria; cearense Thiago Monteiro se despede

Foto: André Gemmer/CBT Tenista cearense Thiago Monteiro em jogo da Copa Davis 2024

Os tenistas brasileiros tiveram emoções diferentes em solo europeu. Thiago Wild venceu Carlos Taberner, da Espanha, por 2 sets a 0, na manhã de ontem, e avançou à semifinal do Challenger de Bad Waltersdorf, na Áustria. O atleta de 24 anos venceu a partida com duas parciais de 6/2.

Já o cearense Thiago Monteiro abandonou a partida contra Laslo Djere, da Sérvia, e desperdiçou a oportunidade de um confronto entre brasileiros no torneio. Monteiro desistiu do jogo devido a dores no braço esquerdo, quando perdia no segundo set.

No primeiro set, o cearense foi derrotado por 6/4. Já no segundo, quando a partida estava 4/1, o tenista acusou dores, recebeu atendimento médico e optou por deixar o jogo mais cedo, após uma hora e 21 minutos.

Thiago Wild fez uma partida dominante contra Carlos Taberner. Os tenistas possuem uma grande diferença no ranking mundial, e o brasileiro confirmou o favoritismo. O paranaense saiu vencedor no primeiro set após conseguir duas quebras. O segundo set também foi vencido com dois breaks, no quarto e no oitavo game.

Chegando a sua primeira semifinal no ano, Wild já tem 35 pontos garantidos com a campanha no Challenger de Bad Waltersdorf e, por enquanto, está ganhando oito colocações no ranking mundial, indo para o 88º lugar.

Caso seja campeão, o brasileiro poderá atingir a 77ª colocação. Por sua vez, Thiago Monteiro, ganhou 16 pontos após o desempenho no saibro austríaco e é o 74º colocado momentaneamente.

O duelo entre Wild e Djere acontece hoje, às 8 horas (de Brasília).