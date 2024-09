Com gol de pênalti, Fortaleza vence Ceará e garante vantagem na final do Estadual Sub-20

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Fortaleza vence o Ceará no primeiro jogo da final do Estadual Sub-20 de 2024

Em jogo morno e sem muitas chances claras de gol, o Fortaleza venceu o Ceará por 1 a 0 com gol de pênalti, no estádio Presidente Vargas, neste sábado, 21, e largou na frente na decisão do Campeonato Cearense Sub-20. Kauê Canele, de pênalti, marcou o tento da vitória do Leão.

Sem a presença da torcida na arquibancada devido ao choque de horário no planejamento de segurança para o jogo entre Fortaleza e Bahia no Castelão, o Clássico-Rei no PV não teve tantas boas oportunidades para ambos os lados no primeiro tempo.

Em um ritmo desacelerado, o Alvinegro de Porangabuçu construía as suas jogadas de maneira mais cadenciada, utilizando também o goleio Léo Agliardi para a troca de passes.

O arqueiro, inclusive, protagonizou uma das primeiras e únicas chances de gol do Fortaleza na primeira etapa. Em lançamento do zagueiro João Vitor, o meio Fabrício disputou o lance com o goleiro alvinegro, que se atrapalhou e não conseguiu agarrar a bola, mas se recuperou para mandar o chute mascado do camisa 8 tricolor para escanteio. Agliardi voltou a trabalhar novamente um minuto depois, quando espalmou o chute de Kauê Canela.

Pelo lado do Vovô, as melhores chances saíram pelo lado esquerdo do ataque. Foi por esse setor que, aos 43 minutos, João Victor cruzou e Brian – que substituiu o camisa 8 Caio ainda no começo do confronto – finalizou para abrir o placar. Entretanto, o juiz marcou mão do jogador alvinegro no domínio e anulou o tento. O lance foi o último de perigo no primeiro tempo.

Na volta para a etapa complementar, foi a vez do Ceará assustar o Fortaleza nos primeiros minutos. Em ataque rápido, Caio Rafael arriscou de fora da área para D'Angelo espalmar e fazer uma grande defesa no rebote chutado por Kaique.

A partir daí, o roteiro voltou a se repetir: pouquíssimas chances para ambos os lados. Até os 34 minutos do segundo tempo, quando Lucca Prior lançou Kauê Canela, que sofreu pênalti cometido por Agliardi. O camisa 9 converteu a cobrança para abrir o placar e dar a vantagem para o Fortaleza no segundo confronto.



Com a vitória, o Fortaleza joga o segundo Clássico-Rei da final do Estadual Sub-20 com a vantagem do empate para assegurar o título. Em caso de vitória por um gol de diferença do Ceará, o jogo irá para os pênaltis.

Vale ressaltar que o segundo duelo da decisão, que acontece na segunda-feira, 30, às 20h45min, no estádio Presidente Vargas, terá a presença da torcida na arquibancada. Segundo decisão da Federação Cearense de Futebol, os ingressos serão divididos em partes iguais para os dois times.