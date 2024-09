Corinthians ganha do Atlético-GO na estreia de Memphis Depay, mas não sai do Z4 do Brasileiro

Foto: RONALDO BARRETO/ESTADÃO CONTEÚDO Memphis Depay quase marca em estreia

Em partida que marcou a estreia de Memphis Depay, o Corinthians ganhou do Atlético-GO na Neo Química Arena, por 3 a 0, e voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Os holofotes estavam voltados ao holandês, que atuou por cerca de 25 minutos, mas Romero roubou a cena e marcou dois gols do triunfo do time do Parque São Jorge. O outro tento foi marcado por Rodrigo Garro.

Apesar do resultado, o Timão segue na zona de rebaixamento do torneio. O time alvinegro pulou para a 17ª colocação da tabela, com 28 pontos, mas se manteve no Z4 por conta do triunfo do Vitória sobre o Juventude, também na tarde de ontem. Já o Atlético-GO permanece afundado na lanterna, com 18 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão é nada mais nada menos do que um clássico. A equipe encara o São Paulo, no próximo domingo. O Majestoso será disputado em Brasília, às 16 horas (de Brasília).

Antes disso, todavia, o time alvinegro recebe o Fortaleza pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Na ida, a equipe paulista ganhou por 2 a 0. O duelo decisivo ocorrerá nesta terça-feira, às 21h30min, na Neo Química Arena.

Do outro lado, o Atlético-GO retorna a campo no próximo domingo, às 16 horas, quando encara o Fluminense no Antônio Accioly.

O jogo

Apesar do forte apoio da torcida, o Corinthians não conseguiu exercer a habitual pressão no início da partida e ainda viu o Atlético-GO levar perigo. Aos 14 minutos, Guilherme Romão cruzou para Luiz Fernando, que dominou de peito na área e bateu cruzado, mas Matheus Bidu apareceu para interceptar.

Aparentemente nervoso, o Timão errava muitos passes e não era capaz de empurrar os visitantes. A primeira vez que o time alvinegro assustou o goleiro Pedro Rangel foi aos 25 minutos, em um chute travado de Yuri Alberto. Já aos 27, foi a vez de Charles tocar para Romero, que chegou batendo e mandou a bola muito perto da trave.

Aos 33, o Corinthians quase abriu o placar, novamente por meio do paraguaio. Bidu cruzou rasteiro da esquerda, e a bola sobrou com Romero, que tentou finalizar de calcanhar. O chute, porém, explodiu no marcador, que afastou para longe.

A equipe mandante não levava sustos, mas também não controlava as ações. Já nos acréscimos, no entanto, Romero apareceu para estrear o marcador e colocar o Corinthians em vantagem. Após uma cobrança de escanteio, o atacante cabeceou firme, sem chances para o goleiro, e estufou as redes na Neo Química Arena.

Segundo tempo

O Timão voltou ligado do intervalo e aumentou a vantagem logo aos nove minutos da etapa final. Yuri Alberto puxou contra-ataque em velocidade, deixou dois defensores para trás e rolou para Romero, que fintou o goleiro e chutou de forma rasteira, mas a zaga interceptou. O camisa 9, porém, não desistiu da jogada, recuperou a bola e cruzou na área para o paraguaio, que concluiu no contrapé do arqueiro e anotou o segundo do Corinthians.

O Atlético-GO respondeu aos 19 minutos. Alejo cruzou na área e viu a defesa do Corinthians afastar. A bola, contudo, sobrou com Jan Hurtado, que chegou batendo e obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa.

Aos 28, quase Memphis Depay anotou seu primeiro gol pelo clube. Carrillo dominou na direita e cruzou para o atleta holandês na área. Ele se esticou, mas não conseguiu empurrar para o fundo das redes.

O Dragão até tentou esboçar uma reação, mas viu o Corinthians aumentar o placar aos 37 minutos, através de Garro. Após um belo passe de Igor Coronado, o argentino invadiu a área e apenas tocou na saída do goleiro para balançar as redes em Itaquera.

Memphis Depay teve mais uma oportunidade de marcar pela primeira vez com a camisa alvinegra. Aos 40, o jogador recebeu ótimo lançamento de Hector Hernández e chutou firme, mas Pedro Rangel defendeu com o pé e evitou o gol do holandês.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 0 ATLÉTICO-GO

Local: Neo Química Arena, em Itaquera (SP)



Data: 21 de setembro de 2024 (sábado)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Cartões amarelos: X



Cartões vermelhos: José Martínez, Breno Bidon e Igor Coronado (Corinthians); Gonzalo Freitas, Cambpell, Alix e Luiz Fernando (Atlético-GO)



Público: 46.001 torcedores



Renda: R$ 2.585.075,00

GOLS: Romero, aos 48′ do 1ºT (Corinthians); Romero, aos 9′ do 2ºT (Corinthians); Rodrigo Garro, aos 37′ do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Carrillo), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Romero (Hector Hernández) e Yuri Alberto (Memphis Depay).



Técnico: Emiliano Díaz

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Joel Campbell (Shaylon); Alejo Cruz (Matias Lacava), Luiz Fernando (Janderson) e Jan Hurtado (Derek).



Técnico: Umberto Louzer