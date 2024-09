Marinho brilha, Fortaleza goleia o Bahia no Castelão e retoma vice-liderança da Série A

Foto: Aurélio Alves / O POVO Marinho, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Bahia

Em noite de bom desempenho e com Marinho inspirado, o Fortaleza goleou o Bahia na Arena Castelão por 4 a 1, pela 26ª rodada da Série A, e voltou a vencer após quatro jogos de jejum. Com o resultado, o Leão chegou ao 11º triunfo consecutivo como mandante e assumiu a vice-liderança da tabela, agora com 52 pontos. O Palmeiras, caso vença o Vasco neste domingo, entretanto, ultrapassa o Tricolor.

Vitória com suspiro de alívio para o Fortaleza, que eleva a moral para o jogo decisivo contra o Corinthians, na próxima terça-feira, na Neo Química Arena, valendo vaga na semifinal da Sul-Americana. A missão em São Paulo é difícil, mas não impossível.

Após as recentes atuações ruins, Vojvoda optou por mudar taticamente a equipe. O treinador argentino espelhou o esquema do Bahia, que utiliza quatro homens no meio-campo, e fortaleceu o setor, que vinha sendo uma das principais fragilidades do Leão do Pici. A estratégia funcionou.



A equipe cearense conseguiu, na maior parte do primeiro tempo, ter o controle do meio. Em paralelo, a postura com a bola no pé, mais objetivo e incisivo, foi outro ponto diferencial em relação aos últimos jogos. Embora o sistema coletivo do Tricolor tenha funcionado, uma peça desequilibrou o confronto, que vinha sendo parelho: Marinho.



O atacante, em meio ao momento difícil do Fortaleza, chamou para si a responsabilidade de ser o protagonista. Foram dos pés do camisa 11 que o escrete do Pici construiu a vantagem antes do intervalo. Aos 27, um golaço. Aos 35, outro belo tento. Ambos de forma semelhante, no melhor estilo Marinho – recebeu na ponta-direita, arrastou a bola para o centro da intermediária e finalizou com força.



Neste meio tempo, entre um gol e outro do Leão, o Bahia chegou a empatar o duelo. Após erro crasso de Martínez na saída de bola do Fortaleza, Everaldo ficou livre na entrada da área e, com categoria, bateu no canto esquerdo de João Ricardo. O tento em nada abalou os comandados de Vojvoda, que mantiveram a concentração e não mudaram a forma de jogar.



Na etapa final, a dinâmica da partida, inicialmente, ficou morna e de poucas emoções. O Bahia, com a posse da bola, mas extremamente previsível e lento, facilitou a marcação do Fortaleza. Não à toa, o Tricolor do Pici, mesmo sem tanta intensidade, conseguiu controlar o rival nordestino e praticamente não sofreu perigos.



Caio Alexandre, personagem central da partida pelo contexto envolvendo sua saída do Fortaleza no início da temporada, encontrou ambiente de pressão e não teve bom desempenho. O volante do Esquadrão, a cada toque na bola, recebeu fortes vaias. Na arquibancada, a torcida cearense ergueu uma enorme cédula de três reais com o rosto do jogador em forma de protesto.



A má atuação do ex-Fortaleza se evidenciou quando, aos 33 minutos, cometeu pênalti em Pochettino. O próprio meia do Leão cobrou, o goleiro Marcos Felipe ainda defendeu, mas no rebote o argentino estufou as redes. Kayzer, aos 44, selou a goleada, deu números finais ao clássico regional e manteve o tabu do Fortaleza como mandante diante do Bahia – não perde desde 2021.



Fortaleza 4x1 Bahia: ficha técnica



Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Hércules (Pochettino), Martínez, Zé Welison e Rossetto; Lucero (Kayzer) e Marinho. Téc: Vojvoda



Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (Rezende) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Téc: Rogério Ceni



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Árbitro: Raphael Claus/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira/MG

Gols: Marinho (27’ 1T e 35’ 1T), Everaldo (28’ 1T), Pochettino (34’ 2T)

Cartões amarelos: Rossetto, Lucero (Fortaleza); Jean Lucas (Bahia)

Cartão vermelho: Zé Welison

Público total: 24.774

Renda bruta: R$ 306.031,00