Ceará domina Vila Nova no Castelão, goleia e encurta distância para o G-4 da Série B

Foto: Aurélio Alves / O POVO Aylon, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Vila Nova

Em noite inspirada de Aylon, o Ceará dominou o Vila Nova com facilidade na Arena Castelão e goleou o rival por 4 a 0 no confronto direto entre as equipes pelo G-4 da Série B. Com o resultado, o Alvinegro subiu para a sexta posição, chegou aos 42 pontos e diminuiu para três a distância em relação à zona de acesso à elite nacional – cujo atual quarto colocado é o próprio clube goiano.

Vencer, ontem, era imprescindível para o Vovô não se desgarrar completamente da briga por uma vaga na Série A da próxima temporada. O triunfo, construído com autoridade diante de um rival que compõe a parte de cima da tabela, eleva a confiança do Alvinegro e, naturalmente, gera expectativa de que a equipe repita o feito contra o Brusque, próximo rival na Segundona, também no Castelão.

Impulsionado pelo apoio da torcida, que compareceu em bom número apesar das duas derrotas recentes, o Ceará teve atuação de ótimo nível no primeiro tempo do confronto. Intenso, eficiente e avassalador, o a equipe de Porangabuçu encurralou o Vila Nova contra sua própria área e resolveu a partida em 47 minutos, período em que marcou três gols.

Trajado com a “mística” camisa roxa, que ganhou essa áurea pela arrancada histórica do Vovô na Série B de 2015, quando escapou do rebaixamento usando uniforme da mesma tonalidade – cor esta que remete às origens do clube como Rio Branco –, os comandados de Léo Condé abriram o placar logo aos 7 minutos.

E não foi um gol qualquer. Aylon, na entrada da área, dominou com categoria bola espirrada de cabeça em dividida, já tirando Ralf do lance, e, sem deixar cair no chão, finalizou bonito no canto esquerdo do goleiro Dênis Júnior. O início não poderia ser melhor para o escrete preto-e-branco: desmontou a estratégia defensiva do Vila e inflamou o clima do Castelão.

Mesmo com o tento cedo, o Ceará não diminuiu o ritmo – erro que já cometeu em outras ocasiões semelhantes. Vale destacar o ótimo trabalho coletivo da equipe cearense quando não tinha a posse, momentos em que avançou o bloco de marcação e impôs enorme pressão no portador da bola, sempre com dois ou três jogadores na tentativa de desarme.

Consequentemente, anulou qualquer aspiração ofensiva do Vila, que praticamente não assustou a meta de Bruno Ferreira. Para complicar a situação dos visitantes, Recalde, poucos minutos após entrar em campo no lugar do lesionado Mugni, ampliou o placar. Aos 47, Aylon, novamente ele, selou os 3 a 0 antes do intervalo – tento que o fez chegar na artilharia da Série B.

No segundo tempo, o Vovô, confortável com a vantagem, viu o Vila Nova exigir duas boas defesas de Bruno Ferreira no recorte inicial, mas logo retomou o controle das ações. Apesar da melhora dos visitantes – muito por conta do Alvinegro ter diminuído o ritmo –, foi o time cearense que balançou as redes, já nos acréscimos, com Pulga - que, assim como Aylon, alcançou o topo da artilharia da Série B.

Apesar da grande vitória, parte da torcida presente, lamentavelmente, decidiu por utilizar gritos homofóbicos para insultar e provocar o zagueiro Quintero, do Vila Nova e ex-Fortaleza, por diversas vezes ao longo da etapa final.

Ceará 4x0 Vila Nova: ficha técnica

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Richardson), Lourenço e Lucas Mugni (Recalde); Saulo Mineiro (Talisson), Erick Pulga e Aylon (Barceló). Téc: Léo Condé



Vila Nova



4-4-2: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis (Rhuan); João Vitor, Arilson (João Lucas), Cristiano (Gabriel Silva) e Igor Henrique (Emerson Urso); Alesson e Henrique Almeida (Deni Júnior). Téc: Luizinho Lopes



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Árbitro: Yuri Elino Ferreira Da Cruz/RJ

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha De Matos/BA e Raphael Carlos De Almeida Tavares Dos Reis/RJ

VAR: Diego Pombo Lopez/BA

Gols: Aylon (6’ 1T e 47’ 1T), Recalde (38’ 1T) e Erick Pulga (48' 2T)

Cartões amarelos: Ramon Menezes (Ceará); João Vitor, Cristiano (Vila Nova)

Público total: 16883

Renda bruta: R$ 192.227,00