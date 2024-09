Goleada sobre o Bahia afasta má fase e eleva moral do Fortaleza para decisão na Sula

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

A goleada sobre o Bahia no último sábado, por 4 a 1, aconteceu em momento crucial para o Fortaleza. O triunfo no Brasileirão, construído com autoridade e, sobretudo, boa atuação coletiva, afastou a má fase que vinha se instaurando no Pici e elevou a moral do elenco para a difícil missão contra o Corinthians, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Na Série A, o time cearense chegou a 52 pontos e permaneceu na terceira posição, atrás apenas de Botafogo (56) e Palmeiras (53), que venceram na rodada.

Após quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas e um empate, o Tricolor se viu pressionado e em fase turbulenta, cenário que não acontecia desde o início de junho, quando o time amargou reveses em sequência, uma delas a goleada por 5 a 0 sofrida para o Cuiabá. Assim como da última vez, os comandados de Vojvoda precisavam dar uma resposta rápida.

A capacidade de se adaptar – e se reinventar – nas adversidades é um trunfo primordial que Vojvoda e sua comissão técnica demonstraram ao longo destes quatro anos na capital cearense. Não foi diferente para o momento que o Fortaleza vivia. O treinador argentino, ciente de que precisava mudar, mexeu taticamente na equipe contra o Bahia e trouxe uma nova perspectiva, ainda que a ideia de atuar em transição tenha sido mantida.

Ao colocar quatro homens no meio-campo – todos, teoricamente, volantes –, Vojvoda fortaleceu o setor, que vinha fragilizado e sendo explorado pelos rivais nas partidas anteriores, e restabeleceu o equilíbrio entre defesa e ataque. Mesmo sem ter em campo um armador de ofício, a versatilidade dos atletas escalados criou uma dinâmica interessante e que funcionou bem.

Matheus Rossetto, responsável na maior parte do jogo em ser o elo entre os três setores do campo, foi um dos grandes destaques do time. O camisa 16 rendeu na função e teve números de destaque, sendo o jogador com mais passes corretos do Leão, 50 – o volante teve 96% de precisão no quesito. Além disso, fez dois desarmes e foi o segundo atleta com maior tempo de posse de bola, atrás apenas de Cardona.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

O grande nome do embate, porém, foi Marinho. Autor de dois belos gols, ambos no primeiro tempo e que colocaram o Fortaleza em vantagem no placar antes do intervalo, o atacante assumiu a responsabilidade do protagonismo que se espera de um atleta que chegou ao clube como contratação badalada e de alto custo salarial. O camisa 11, de temporada oscilante, ganhou novo ânimo e virou esperança para a torcida tricolor nos próximos duelos.

Principalmente para o embate contra o Corinthians, partida em que o Leão tem a obrigação de vencer por pelo menos dois gols na Neo Química Arena – resultado que leva a decisão pela vaga na semifinal da Sul-Americana aos pênaltis. Marinho, em entrevista após a vitória diante do Bahia, mostrou confiança e disse que o elenco tricolor ganhou “gás” para reverter a desvantagem na próxima terça-feira, 24.

O elenco se reapresentou ontem no Centro de Excelência Alcides Santos e embarca hoje para São Paulo. A expectativa é de que, para encarar o Timão, Vojvoda mantenha a estrutura do 4-4-2 que venceu o Bahia, mas com a troca de algumas peças, algo costumeiro do trabalho de rodízio do treinador.

"Sabemos a dificuldade que temos, sabemos que estamos atrás no placar, mas também sabemos que é futebol, que temos bons jogadores, um bom elenco. Nós ganhamos uma partida importante no Brasileirão para poder chegar nesta partida (da Sula) com uma boa estratégia, um bom planejamento. Também com poucos dias de descanso, mas acredito que somos um bom time", destacou Vojvoda.