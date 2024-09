Norris (McLaren) vence GP de Singapura à frente de Verstappen (Red Bull)

Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP Norris segurou Verstappen e liderou de ponta a ponta

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, venceu neste domingo (22) o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 e deixou ainda mais acirrada a luta pelo título da categoria mais importante do automobilismo, com o atual líder do Mundial de pilotos, Max Verstappen (Red Bull), em segundo lugar.

Sob um calor sufocante no circuito urbano de Marina Bay, Norris foi muito superior a todos os seus adversários, abrindo uma vantagem sobre Verstappen de mais de 20 segundos. O segundo piloto da McLaren, o jovem australiano Oscar Piastri, completou o pódio.

É o terceiro triunfo da temporada para Norris que, pela primeira vez em seis tentativas, conquistou a vitória largando da pole position.

"Foi uma corrida incrível. Tive alguns sustos, mas no geral controlei bem. O carro estava voando!", comemorou Norris, de 24 anos.

Graças a este resultado, o britânico está 52 pontos atrás de Verstappen na classificação do Mundial, que agora se deslocará para o continente americano nas próximas quatro corridas (Austin daqui a três semanas e depois México, São Paulo e Las Vegas), antes do encerramento da temporada com duas provas no Golfo (Catar e Abu Dhabi).

McLaren longe da Red Bull

"Fiz o melhor que pude. Depois de um início de fim de semana difícil, ser segundo é bom, embora obviamente não esteja feliz por não ter vencido", declarou Verstappen, que ainda não venceu em Singapura.

No Mundial de construtores, a McLaren deu um grande salto e consolidou sua posição de líder, deixando a Red Bull 41 pontos atrás.

Em quarto lugar ficou o britânico George Russell (Mercedes), seguido do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), autor de uma grande recuperação na segunda parte da prova.

Completaram o top 10 os britânicos Lewis Hamilton (Mercedes), os espanhóis Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin), o alemão Nico Hülkenberg (Haas) e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

O jovem argentino Franco Colapinto, em sua terceira corrida ao volante de uma Williams, voltou a surpreender e mais uma vez quase conseguiu pontuar (11º).

Grande largada de Colapinto

Numa largada sem grandes incidentes, Norris conseguiu manter o primeiro lugar e Verstappen resistiu à pressão de Hamilton para manter a segunda posição.

A melhor largada foi de Colapinto, que ganhou quatro posições, ficando provisoriamente na zona de pontuação (nono).

Norris imprimiu um ritmo forte desde o início, aproveitando a superioridade da sua McLaren, e gradualmente se distanciou de seus perseguidores: quase três segundos à frente de Verstappen na 9ª volta e 10 segundos sete voltas depois.

A vantagem do britânico foi tanta que ele nem perdeu posição após o primeiro pit stop para a troca de pneus, o que acabou sendo uma mera formalidade.

Só um acidente poderia impedir Norris de vencer, mas num circuito de rua como Marina Bay este risco está presente em qualquer curva e o britânico evitou por pouco na volta 34, passando a centímetros do muro.

Piastri completa o pódio

Seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, conseguiu outra boa recuperação para ficar em terceiro e colocar pressão sobre Verstappen.

Norris foi mais uma vez salvo de um acidente a 13 voltas do fim: depois de fazer a volta mais rápida, tocou no muro com os pneus traseiros, embora milagrosamente o carro não tenha sofrido danos aparentes.

"Apenas relaxe e leve o carro para casa", disseram ao britânico pelo rádio, tentando não jogar fora todo o trabalho realizado no fim de semana.

O britânico ouviu seus engenheiros e manteve a vantagem para cruzar a linha de chegada como vencedor.

Classificação final do GP de Singapura de Fórmula 1, no circuito de Marina Bay:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) os 306,143 km em 1h 40:52.571

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 20.945

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 41.823

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:01.040

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:02.430

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:25.248

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:36.039

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

9. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) a 1 volta

10. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 1 volta

11. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) a 1 volta

12. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

13. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

15. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

16. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

18. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

19. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 5 voltas

Os demais pilotos não completaram a prova:

Alexander Albon (TAI/Williams): problema mecânico na 16ª volta

Kevin Magnussen (DIN/Haas): problema mecânico na 58ª volta (classificado)

- Mundial de Pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 331 pontos

2. Lando Norris (GBR) 279

3. Charles Leclerc (MON) 245

4. Oscar Piastri (AUS) 237

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 190

6. Lewis Hamilton (GBR) 174

7. George Russell (GBR) 155

8. Sergio Pérez (MEX) 144

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hülkenberg (ALE) 24

11. Lance Stroll (CAN) 24

12. Yuki Tsunoda (JPN) 22

13. Alexander Albon (TAI) 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Pierre Gasly (FRA) 8

16. Oliver Bearman (GBR) 7

17. Kevin Magnussen (DIN) 6

18. Estéban Ocon (FRA) 5

19. Franco Colapinto (ARG) 4

20. Guanyu Zhou (CHN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

- Mundial de Construtores:

1. McLaren-Mercedes 516 pontos

2. Red Bull 475

3. Ferrari 441

4. Mercedes 329

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 31

8. Williams-Mercedes 16

9. Alpine-Renault 13

10. Sauber-Ferrari 0

