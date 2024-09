Brasil encara Costa Rica por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal

Foto: Leto Ribas/CBF Marcel é o artilheiro da Copa do Mundo de futsal, com 8 gols

Para o Brasi, a partir desta terça-feira, 24, a caminhada em busca do hexacampeonato da Copa do Mundo de Futsal é vencer ou voltar para casa. Diante da Costa Rica, a Amarelinha entra em quadra pelas oitavas de final da competição às 9h30min, no Complexo Esportivo de Bukhara, no Uzbequistão, na primeira partida do mata-mata do Mundial.

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos do torneio, a seleção brasileira também se consolidou como o melhor ataque da competição, tendo marcado 27 gols e sofrido apenas dois gols em três partidas — 10 a 0 contra Cuba, 8 a 1 contra Croácia e 9 a 1 diante da Tailândia.

Além do destaque coletivo, o Brasil também possui o artilheiro da Copa do Mundo. O ala Marcel anotou oito gols na fase de grupos e se lançou ao topo da artilharia no certame.

Classificada em primeiro lugar no Grupo B, a equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier encara a Costa Rica, que se classificou como um dos quatro melhores terceiros colocados da competição.

A adversária da Amarelinha no mata-mata terminou a fase classificatória em terceiro no Grupo A, com quatro pontos. O Paraguai avançou em primeiro, seguido dos Países Baixos. O Uzbequistão, anfitrião da Copa do Mundo de futsal, foi o único eliminado.

A campanha da Costa Rica na competição começou com uma derrota por 5 a 2 para o Paraguai, seguido por um empate contra os Países Baixos em 2 a 2. Por fim, a seleção da América Central superou os donos da casa por 5 a 3 para garantir a terceira posição e avançar para as eliminatórias.



Caso avance, o Brasil enfrenta o vencedor do confronto entre Irã e Marrocos. A partida está envolta em controvérsia, porque os iranianos se classificaram em primeiro após vencer a França, em partida em que ambos os times estão sendo acusados de tentarem entregar a partida para encarar um rival mais fraco. Os franceses vão enfrentar a Tailândia.

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal:

Paraguai x Afeganistão



Holanda x Ucrânia



Brasil x Costa Rica



Irã x Marrocos



Portugal x Cazaquistão

Tailândia x França

Espanha x Venezuela

Argentina x Croácia

Falcão critica jogo de Copa do Mundo de futsal

Um dos maiores nomes do futsal mundial e ex-jogador da seleção brasileira, Falcão criticou a partida entre Irã e França, duelo que encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de futsal. Segundo ele, o jogo parecia “combinado desde o primeiro minuto para ser um 0 x 0”, visto que ambas as equipes já estavam classificadas.

“A gente vê duas equipes em uma fase de grupos, já classificadas independentemente do resultado, mas ninguém tentando uma primeira colocação, segunda colocação. Um desrespeito à Copa do Mundo, em um momento em que a gente quer o futsal olímpico. (...) Isso tira totalmente a nossa força”, reclamou o ex-jogador.

“E a gente quer que o esporte seja olímpico com esse tipo de atitude. Realmente é triste e é preocupante. Muita gente parou para ver esse jogo. Todo mundo estava curioso para ver esse jogo e a gente está vendo uma das grandes vergonhas da história do nosso futsal, infelizmente” completou.

Ao final da partida, o Irã venceu a França por 4 a 1 e avançou como primeiro lugar do grupo, tendo de enfrentar o Marrocos nas oitavas de final, enquanto a França encara a Tailândia, adversário considerado mais fraco.