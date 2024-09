Ceará tem apresentação consistente do sistema defensivo em goleada contra Vila Nova

Foto: Aurélio Alves / O POVO Bruno Ferreira em atuação pelo Ceará contra o Vila Nova pela Série B 2024 (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

Para além dos gols, a maiúscula goleada do Ceará conquistada neste domingo, 22, contra o Vila Nova-GO, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, passou diretamente pela sólida apresentação do sistema defensivo.

Criticada e tendo sido vazada sete vezes nos últimos quatro jogos, a defesa do Alvinegro sofreu duas mundanças significativas para enfrentar o Tigre, em comparação com a derrota para o Coritiba. No gol, Bruno Ferreira substituiu o lesionado Richard; na zaga, Ramon Menezes assumiu a vaga de Matheus Felipe por opção técnica.

Em campo, o Alvinegro de Porangabuçu apresentou consistência em todas as fases. Foi um time comprometido para mostrar aos mais de 16 mil presentes no estádio que o sonho do acesso à elite do futebol nacional segue vivo.

A contribuição defensiva do elenco resultou em algo raro na Série B: o Ceará terminou a partida sem ser vazado. E mesmo com o desempenho satisfatório na zona de defesa, o Vovô não deixou de apresentar volume ofensivo e, principalmente, precisão nos arremates.

Durante os 90 minutos, foram 12 desarmes registrados, três interceptações, 44 recuperações de bola e 20 cortes, de acordo com o site de estatística SofaScore. A apresentação de um sistema defensivo convincente era esperado pelo torcedor há algumas rodadas.

A impaciência aflorava, principalmente pela proximidade do encerramento da Série B. Alguns nomes eram criticados com razão. A principal mudança — a saída de Matheus Felipe —, segundo o técnico Léo Condé, não foi motivada pelas reclamações do torcedor.

“Com todo respeito ao torcedor e, principalmente, a vocês da imprensa, é uma decisão nossa (da comissão técnica), não tem influência. Procuramos sempre, nesse momento, ter uma equipe base, até porque só temos uma equipe em disputa. Temos que ter uma equipe base e o Ceará tem. Algumas mudanças vão acontecer em algum momento”, iniciou Condé.

“Sempre deixamos todos os atletas preparados, temos a preocupação de treinar não só a equipe titular, mas de deixar todos bem preparados do ponto de vista físico, técnico e tático, para quando entendermos o momento de fazer alguma mudança, será feito de uma maneira bastante natural, clara e direta, como normalmente trabalho”, completou o treinador.

A expectativa é manter o desempenho e equilibrar a equipe para partidas como mandante e visitante. Na sexta-feira, 27, o Vovô enfrenta o Brusque–SC na Arena Castelão, em Fortaleza. É a possibilidade de, mais uma vez, encostar no G-4 e mandar um recado para os postulantes ao acesso.

Atualmente, as chances de acesso é de 19,6%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A projeção para o treinador é de conquistar, no mínimo, até o encerramento da competição, mais 20 pontos, para alcançar 62, que asseguraria mais de 90% de probabilidade de voltar à elite nacional, segundo cálculos da UFMG.