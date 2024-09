Fortaleza visita Corinthians em difícil missão de avançar às semifinais da Sul-Americana

Foto: Samuel Setubal/O POVO Fortaleza e Corinthians se enfrentaram na Arena Castelão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Abraçado pela torcida antes do embarque para São Paulo, o Fortaleza chega com o ânimo renovado para encarar o Corinthians nesta terça-feira, 24, às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), para dura missão no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Leão, para avançar de fase e manter vivo o sonho pela taça continental, terá de reverter uma desvantagem considerável.

No confronto de ida, disputado na Arena Castelão — com quase 50 mil pessoas presentes —, o Tricolor do Pici teve atuação irreconhecível e amargou derrota frustrante por 2 a 0 para o Timão, com gols de Coronado e Yuri Alberto. O resultado obriga os comandados de Vojvoda a, no mínimo, vencerem por dois tentos de diferença, cenário que iguala o placar agregado e leva o duelo aos pênaltis.

O contexto, que por si só é complicado, também envolve um fator histórico para o time cearense. Afinal, o Fortaleza possui o tabu de nunca ter vencido o Corinthians como visitante. Ao todo, as equipes se enfrentaram 17 vezes nesta condição, com 11 vitórias do clube paulista e seis empates — três de forma consecutiva nos encontros mais recentes.

“Sabemos a dificuldade que temos, sabemos que estamos atrás no placar, mas também sabemos que é futebol, que temos bons jogadores, um bom elenco. Nós ganhamos uma partida importante no Brasileirão para poder chegar nesta partida (da Sula) com uma boa estratégia, um bom planejamento. Também com poucos dias de descanso, mas acredito que somos um bom time”, avaliou Vojvoda após a goleada do Fortaleza sobre o Bahia, pela Série A.

Rival do Leão, o Corinthians chega ao duelo vivendo bom momento. No final de semana passado, o Alvinegro venceu o Atlético-GO por 3 a 0, na Neo Química Arena, e aliviou parte da pressão no Brasileirão, torneio em que luta contra o rebaixamento. A partida ficou marcada pela estreia do holandês Memphis Depay, que também deve atuar contra o Tricolor.

Com expectativa de casa cheia, o Corinthians tem tido o fator casa como um grande trunfo. Das 12 partidas recentes que disputou como mandante, o Timão perdeu somente um, para o RB Bragantino, pelas oitavas da Sula — o Alvinegro acabou se classificando nos pênaltis. Nos demais confrontos, venceu cinco e empatou seis.

Além da questão esportiva, já que o jogo vale vaga na semifinal, existe também o fator financeiro. A equipe classificada embolsará 800 mil dólares, equivalente a R$ 4,4 milhões na cotação atual. O Leão, até o momento, faturou 2,6 milhões de dólares — ou seja, em torno de R$ 14 milhões. Na fase seguinte, quem avançar de Fortaleza x Corinthians encara Athletico-PR ou Racing-ARG — o Furacão venceu a ida em Curitiba (PR) por 1 a 0.

Para o embate, Vojvoda terá cinco desfalques. O goleiro Santos, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Lucas Sasha e o atacante Moisés estão lesionados e não viajaram. O lateral-direito Eros Mancuso, não inscrito no torneio, também fica fora. Pelo lado alvinegro, Ramón Díaz não conta com Talles Magno, Raniele, Alex Santana, Palácios e Héctor Hernandéz.

Corinthians x Fortaleza: ficha técnica

Corinthians

4-4-2: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Ramalho e Hugo (Matheus Bidu); Charles, José Martínez, Ryan e Coronado; Romero e Yuri Alberto. Téc: Ramón Díaz

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules, Matheus Rossetto e Pochettino; Lucero e Marinho. Técnico: Vojvoda

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 21h30min (de Fortaleza)

Data: 23/9/2024

Árbitro: Piero Maza/CHI

Assistentes: Claudio Urrutia/CHI e Miguel Rocha/CHI

VAR: Juan Lara/CHI

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, SBT, ESPN e Disney+ (streaming)