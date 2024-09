Aylon vira protagonista do Ceará na "Era Condé" e assume artilharia da Série B

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Aylon é um dos artilheiros da Série B 2024

A versatilidade e o poder de decisão transformaram Aylon Darwin Tavella em protagonista no Ceará sob o comando do técnico Léo Condé. O polivalente atacante de 32 anos cresceu de produção desde a chegada do treinador e assumiu, com os dois gols marcados na vitória contra o Vila Nova-GO, no último domingo, 22, pela 28ª rodada, a artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele divide o posto com o companheiro Erick Pulga e Caio Dantas, do Guarani-SP.

A diferença é que, sob o comando de Condé, Aylon marcou oito dos seus nove tentos na competição nacional. Peça-chave do setor ofensivo, o camisa 11 tem liberdade para flutuar em campo, ocupar os espaços entre as linhas e aparecer como homem-surpresa na área para concluir as jogadas.

Escalado como centroavante pelo técnico alvinegro, Aylon divide o posto de atacante de referência com Saulo Mineiro e, em certos momentos, recua até para atuar como meia-armador, deixando Lucas Mugni livre para contribuir com o ataque no último terço. Agrega ao elenco com inteligência, entrega física, mas, principalmente, com o posicionamento na área.

Contra o Vila Nova, por exemplo, disputou com o zagueiro e ganhou da marcação. Demonstrou repertório para dominar e finalizar com precisão no canto esquerdo do goleiro Denis Júnior. Depois, aproveitou a falha do arqueiro do Tigre para, de carrinho, ampliar o marcador.

O momento vivido por Aylon, no entanto, não causa vaidade no atleta, tampouco no elenco. Com 13 gols marcados, ocupa a vice-artilharia do Ceará no ano, atrás apenas do ponta-esquerda Erick Pulga, com 18. No clube cearense, também é o jogador com mais jogos disputados no ano, com 43.

“O Aylon vem fazendo um papel muito importante, não só pela questão dos gols, mas também pela flutuação e a liberdade em campo. Ele tem um papel tático muito importante de tentar atrair os zagueiros e abrir espaço para os atacantes. (…) Para ter o ataque mais positivo, precisa da participação de todos. E ficamos felizes por eles estarem brigando pela artilharia. Acho que o mais importante é que não tem egoísmo ou vaidade entre eles”, disse Léo Condé, treinador do Ceará.

Fato é que o Ceará tem à disposição um atleta comprometido, vivendo o auge físico e técnico, mas, principalmente, que vem entregando bons desempenhos nas últimas temporadas. Em 2022 e 2023, no Ituano-SP e no Novorizontino-SP, disputou 100 partidas, com 30 participações em gols.

Caso o Ceará conquiste o acesso à Série A, o Alvinegro de Porangabuçu terá Aylon como um dos principais atletas da campanha.

“O Condé me deu uma liberdade boa. Ele entendeu que a minha função por dentro, centralizado, acabava rendendo um pouquinho mais. Isso tem me ajudado, me dado confiança. Esse faro de gol tem aparecido um pouco mais, eu estar mais próximo do gol, dentro da área. Nesse quesito, ele conseguiu entender bem e me deu essa liberdade de flutuar bastante e de chegar perto do gol”, comemora o artilheiro da Segundona.