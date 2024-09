Bicampeã olímpica no vôlei, central Fabiana Claudino anuncia aposentadoria

Foto: Divulgação/FIVB Fabiana anuncia aposentadoria

A central Fabiana Claudino, de 39 anos, anunciou nesta terça-feira, 24, o fim de seu ciclo nas quadras. Bicampeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei feminino, ela publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece lendo uma carta. Com narração feita pelo sogro, o cantor Netinho de Paula, ela reviveu momentos marcantes de sua gloriosa trajetória.

Em sua conta no Instagram, a agora ex-jogadora fez uma postagem anunciando essa nova fase. "Minha despedida das quadras chegou e hoje é o dia de contar as novidades. E não para por aqui...", relata o texto.

O vídeo, além de exaltar a sua trajetória como atleta, retrata também o seu momento familiar. "Você foi o presente divino para a sua mãe, o seu pai e para o seu irmão. Escolhi a sua família com todo o cuidado do mundo. Eles foram e serão o seu suporte", diz parte do trecho da carta lida pela ex-atleta.

Mineira da cidade de Santa Luzia, Fabiana não jogava desde o fim de 2023. Seu último clube foi o Osasco. Pela seleção brasileira, a atleta de 1,94 metro de altura participou de uma era vitoriosa. Com quatro Jogos Olímpicos no currículo, foi medalha de ouro em Pequim-2008 e Londres-2012. Ao lado de Jaqueline, Sheila, Fabi Alvim, Paula Pequeno e Thaisa, ela é uma das seis atletas que ostentam o título de bicampeã olímpica. É ainda considerada uma das melhores atletas da história do esporte, tendo como marca principal o bloqueio.

Casada com Vinícius de Paula, Fabiana iniciou a sua carreira pelo Minas e defendeu ainda Sesi-SP, Vôlei Futuro, Praia Clube e Osasco, entre outros times. Ganhou seis títulos da Superliga Feminina e atuou ainda no Japão e na Turquia.