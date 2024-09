Brasil vence Costa Rica e avança para quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Foto: Leto Ribas / CBF Seleção venceu a Costa Rica nas oitavas de final

O Brasil venceu mais uma partida na Copa do Mundo de futsal. A seleção brasileira goleou, ontem, a Costa Rica pelo placar de 5 a 0 e avançou para as quartas de final da competição, que acontece no Uzbequistão, na Ásia Central. Os gols da partida foram marcados por Marcel, Valério, Lino e Neguinho (2x).

O primeiro tempo da partida de oitavas de final da Copa do Mundo foi de bastante cautela por parte das duas equipes. Com caráter de mata-mata, o duelo começou de maneira mais branda entre as duas seleções, que buscavam trocar passes próximo ao gol adversário sem acelerar a jogada.

Com a posse de bola na maior parte do tempo, o Brasil abriu o placar aos 5 minutos de partida com o artilheiro da equipe e do torneio, o camisa 6 Marcel. Chegando aos nove gols na Copa do Mundo deste ano, o ala aproveitou a distração da zaga costarriquenha para receber a cobrança rápida de lateral do Diego e marcar o primeiro gol da Amarelinha no embate.

Com a vantagem no placar, a seleção brasileira desacelerou ainda mais o ritmo de jogo e começou a trabalhar nos pivôs feitos por Ferrão, jogador eleito três vezes o melhor do mundo de futsal — em 2019, 2020 e 2021. Os jogadores da Costa Rica até tentavam assustar o goleiro Willian com jogadas de contra-ataque, mas sem muita efetividade na hora da finalização.

Aos 11 minutos, o Brasil marcou novamente em jogada de bola parada. Em cobrança de tiro de canto do Arthur, Felipe Valério chutou de muito longe e o goleiro da Costa Rica "frangou" para aumentar a vantagem brasileira para dois gols.



No segundo tempo, foi a vez de Lino marcar um belíssimo gol com a Amarelinha. Após bom lance individual, o ala pedalou, tirou o marcador da jogada e acertou um bonito chute no ângulo para assinalar o terceiro gol do Brasil.

Com a vantagem no placar e a classificação encaminhada, ainda houve tempo para o fixo Neguinho marcar duas vezes. O primeiro gol com um lindo chute cruzado no ângulo, sem chances para o arqueiro costarriquenho e o outro ao final do jogo, com o goleiro adversário fora da meta. Os tentos sacramentaram o placar de 5 a 0 ao final da partida.

Agora a Amarelinha espera o vencedor de Irã e Marrocos, que jogam nesta quinta-feira, 26, às 9h30min, para saber o seu adversário na sequência do torneio.

Vale lembrar que a equipe comandada por Marquinhos Xavier tinha o desfalque de Pito, atual melhor do mundo na modalidade, que ficou de fora devido a dores no músculo posterior da coxa direita. Em razão disso, o atleta foi poupado do confronto.