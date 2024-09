Fortaleza joga mal em SP, perde para Corinthians outra vez e dá adeus à Sul-Americana

Foto: MARCO MIATELO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Coronado fez o segundo gol do Corinthians

Superado em casa no jogo de ida, o Fortaleza não mostrou forças suficientes para reverter a desvantagem nas quartas de final da Copa Sul-Americana e deu adeus ao sonho do inédito título continental. Em uma Neo Química Arena lotada e pulsante, o Leão começou mal, sucumbiu à pressão rival e perdeu por 3 a 0 para o Corinthians-SP — no agregado, 5 a 0 para os paulistas.

O 2 a 0 construído pelo Timão no primeiro confronto, no Castelão, acabou pesando no embate de volta, ontem à noite, em São Paulo. Os donos da casa resgataram a confiança a partir daquele triunfo em solo cearense e contaram com casa cheia, enquanto o Tricolor, apesar de embalado após a goleada sobre o Bahia, foi a campo com uma formação alternativa, o que dificultou as ações ofensivas.

As mudanças na escalação indicavam que Juan Pablo Vojvoda queria preservar algumas peças entre dois jogos do Brasileirão — a vitória sobre o Esquadrão, no último sábado, 21, e o importante reencontro com o Cuiabá-MT, no próximo domingo, 29. O comandante argentino, que assistiu ao primeiro tempo praticamente estático na área técnica, com a mão no queixo, mexeu logo no intervalo, o que fez a equipe ensaiar uma melhora, mas logo o Corinthians liquidou a fatura.

Na primeira etapa, o Fortaleza entrou em campo com postura mais retraída, até pelas peças pouco criativas do meio-campo. Pochettino e Renato Kayzer ficavam mais avançados, enquanto Marinho e Martínez eram os pontas a fechar a marcação pelos lados. O argentino e o centroavante ficaram "encaixotados" na marcação alvinegra, e o camisa 11, pela direita, era a opção com mais liberdade, mas os erros de passe impediam os avanços.

O Timão assustou com Coronado e Matheuzinho nos 45 minutos iniciais, mas ambos pararam em João Ricardo, que fez boas defesas. A melhor oportunidade do Leão foi com Zé Welison, que invadiu a área pela esquerda, limpou a marcação e finalizou para defesa em dois tempos de Hugo Souza.

O Tricolor retornou para a segunda etapa com três mudanças: Calebe, Matheus Rossetto e Breno Lopes foram a campo com a intenção de dar maior poder ofensivo ao time. E funcionou nos primeiros minutos, com três boas chances: Breno Lopes travou duelo com Hugo Souza duas vezes, mas o arqueiro levou a melhor em ambas, espalmando para escanteio e se adiantando da meta para cortar o lance.

A terceira e mais clara oportunidade de gol do Fortaleza foi aos sete minutos, quando Renato Kayzer recebeu cruzamento livre na área, de frente para a meta, e mandou por cima do gol. O Corinthians respondeu de forma imediata e não vacilou, fazendo valer a máxima de que quem não faz, leva. Aos 9, Romero recebeu passe de Yuri Alberto, limpou a marcação de Felipe Jonatan e abriu o placar.

Quatro minutos depois, Yuri Alberto bateu cruzado da esquerda, João Ricardo espalmou na pequena área e Igor Coronado ficou com a sobra para empurrar para as redes. Na reta final, o astro holandês Memphis Depay deu assistência para Pedro Henrique selar o 3 a 0, garantindo a festa da torcida alvinegra, que celebrou a vitória e a vaga na semifinal.

Corinthians 3x0 Fortaleza

Corinthians



4-4-2: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; José Martínez (Ryan), Bidon (Garro), Carrillo (Charles) e Igor Coronado; Ángel Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto (Pedro Henrique). Téc: Ramón Díaz

Fortaleza



4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Matheus Rossetto), Zé Welison, Martínez (Breno Lopes) e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu) e Renato Kayzer (Lucero). Téc: Vojvoda

Local: Neo Química Arena, em São Paulo/SP

Data: 24/9/2024

Árbitro: Piero Maza-CHI

Assistentes: Claudio Urrutia-CHI e Miguel Rocha-CHI

Gols: 9 min/2ºT - Romero, 13min/2ºT - Igor Coronado e 35 min/2ºT - Pedro Henrique

Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); Martínez e Renato Kayzer (FOR)

Público e renda: 44.680 presentes/ R$ 2.510.922,50