Fortaleza precisa "virar chave" após Sula para seguir campanha histórica na Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

A eliminação incontestável na Copa Sul-Americana pelo placar agregado de 5 a 0 para o Corinthians-SP, adiou, novamente, o sonho tricolor de conquistar uma taça continental. Apesar do baque, o Fortaleza ainda tem a disputa do Campeonato Brasileiro em curso, competição onde faz campanha histórica e está na briga pelo título, ainda que seja algo difícil.

A “virada de chave”, como o próprio técnico Juan Pablo Vojvoda definiu em entrevista coletiva após a derrota pela Sula na Neo Química Arena, precisa acontecer de forma rápida para que o Leão do Pici não perca o bom ritmo que vem emplacando no Brasileirão. A goleada sobre o Bahia na rodada passada do certame nacional manteve o clube cearense em ótimo cenário.

“Vamos virar a chave. Estamos em uma boa posição no Brasileirão. Temos um bom elenco, capacidade e resiliência para continuar lutando, partida a partida. (...) Se perguntar a todos times da Série A, todos times gostam de Copas, seja Libertadores ou Sul-Americana, mas o que sustenta é o Brasileirão. Temos que estar com muita atenção”, enfatizou o argentino.

O escrete vermelho-azul-e-branco é o atual terceiro colocado da tabela, com um ponto a menos que o Palmeiras-SP (2º) e a quatro do líder Botafogo-RJ. Em relação à disputa geral pelo G-4, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025, o panorama é ainda melhor, já que o São Paulo, primeiro time fora da zona, tem 44 pontos — o que representa oito de desvantagem para o Leão.

Considerando somente a pontuação do returno, o Fortaleza protagoniza a melhor campanha entre todos os demais times da elite. Em oito jogos, o Tricolor conquistou seis vitórias, sofreu um revés — fora de casa, para o líder Botafogo — e empatou um confronto. Ou seja, somou 19 pontos, equivalentes a 79% de aproveitamento. O Palmeiras, com 17 pontos obtidos, e o Glorioso, com 16, aparecem logo na sequência.

Além disso, o desempenho dos comandados de Vojvoda atuando como mandante tem sido impecável. O Leão do Pici, que é a única equipe ainda invicta em seus domínios, acumula uma incrível sequência de 11 vitórias consecutivas na capital cearense pela Série A. Até o fim do certame, o Tricolor jogará mais cinco partidas em casa.

A primeira será já no próximo domingo, 29, contra o Cuiabá-MT, na Arena Castelão. O Leão chega para a partida com desejo de “vingança” pelo desfecho do duelo de ida, quando amargou goleada por 5 a 0 na Arena Pantanal. A equipe mato-grossense, por sua vez, está afundada na zona de rebaixamento, com 23 pontos, e vive situação delicada no Campeonato Brasileiro.

Em solo cearense desde a manhã de ontem, o elenco do Fortaleza não terá muitos dias de recuperação e preparação após o duelo em São Paulo. Para a partida diante do Cuiabá, a diretoria tricolor anunciou ingressos com valores promocionais, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, para o setor Superior e Inferior Sul, e Inferior Norte.

A expectativa é que o Leão ultrapasse a marca de 400 mil torcedores presentes em jogos da Série A. Até o momento, em 14 partidas disputadas na capital cearense, o clube teve, ao todo, 385.307 pagantes. Portanto, basta um público de 14.693 para alcançar tal feito.