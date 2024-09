Futsal: Favorita, Espanha é eliminada pela Venezuela nas oitavas da Copa do Mundo

Segunda maior campeã da história, com dois títulos, a Espanha era uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo de futsal, mas voltará para casa bem antes do esperado. Ontem, a Fúria caiu de forma precoce nas oitavas de final diante da Venezuela, no Mundial do Uzbequistão, no Complexo de Bukhara.

De forma surpreendente, a equipe sul-americana conseguiu manter o equilíbrio da partida durante todo o tempo. Com um gol nos instantes finais, a Venezuela bateu os espanhóis por 2 a 1.

A Espanha conta com grande tradição na Copa do Mundo de futsal. O país europeu já conquistou dois títulos na competição, em 2000 e 2004. Na primeira conquista, se tornou o primeiro time a tirar o título mundial do Brasil.

Agora, os venezuelanos focam na próxima etapa da Copa do Mundo. O adversário será a Ucrânia, que passou pelos Países Baixos.

Em outro jogo disputado nesta quarta-feira, mais uma vitória sul-americana. O Paraguai venceu o Afeganistão por 3 a 1 na prorrogação e também está nas quartas de final.

O Brasil segue firme na busca pelo hexacampeonato mundial e carimbou seu passaporte às quartas de final da Copa do Mundo de futsal após golear a Costa Rica por 5 a 0 na terça-feira, 24. O próximo rival brasileiro será o vencedor do duelo entre Irã e Marrocos, que se enfrentam hoje, às 9h30min, também em Bukhara.

Hoje, outra favorita vai a quadra. Portugal, atual campeão mundial, encara o Cazaquistão ao meio-dia. As oitavas de final se encerram na sexta-feira, 27, com Tailândia x França (9h30min) e Argentina x Croácia (meio-dia). (com Gazeta Esportiva)