Ramon destaca evolução da defesa do Ceará e diz projetar jogos da Série B em site

Foto: Gledson Jorge/Ceará SC Ramon Menezes, zagueiro do Ceará

O acesso à Série A do Campeonato Brasileiro é objetivo palpável para o Ceará, mas depende de uma campanha consistente nas 10 rodadas finais da Série B — principalmente do aspecto defensivo, uma fragilidade do elenco até aqui.

Ramon Menezes, que assumiu vaga de titular na goleada sobre o Vila Nova-GO, as críticas ao setor são “merecidas” e o trabalho desenvolvido atualmente está focado para trazer mais solidez à defesa do clube.

“É entrosamento, a gente trabalha durante a semana, para justamente entrar em campo e ficar entrosado o máximo possível. Quem entra está se doando o máximo para ajudar. Tivemos a defesa bastante criticada e merecemos, porque um clube como o Ceará, numa competição importante como essa, não pode tomar tantos gols. O segredo é esse, entrosamento, dentro e fora de campo, nós conversamos muito, para que em campo, erre o menos possível”, disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 25, na sede do clube, em Porangabuçu.

O retorno de Ramon à titularidade contra o Vila, substituindo o criticado Matheus Felipe, foi explicada pelo técnico Léo Condé na entrevista pós-jogo, citando o momento vivido pelo camisa 42, mas descartando a influência do torcedor.

Fato é que Ramon Menezes tem a oportunidade de conseguir, enfim, uma sequência com a camisa alvinegra, após sofrer com lesões durante a disputa da Série B. Recuperado, o atleta citou que está fisicamente bem para contribuir com o Ceará.

“Vinha de dois anos praticamente sem ter lesões. Investi fora do clube, com suplementos. Estou mais focado, está acabando a temporada, o ano foi desgastante, mas me sinto bem, apto mais uma vez. É procurar dentro e fora do clube, estar bem fisicamente, estar mais forte, para que isso não aconteça, para terminar o ano bem e ajudando o Ceará”, comentou.

Na coletiva de imprensa pré-jogo, o zagueiro ainda contou que projeta o acesso do Ceará em sites de simulação.

"Acompanho, sim (os jogos da Série B). Estava vendo os resultados, acessei um site e dava para simular os jogos. Fui até longe, simulando jogo por jogo para ver (as chances do time). Sobe, sim, bate campeão, até. (...) Acompanhamos para ver quantas posições subiremos… Mas nossa conversa é jogo a jogo. Precisamos estar vivos a cada rodada, não adianta desgarrar do pelotão da frente".

Para seguir vivo pelo acesso e, quem sabe, pelo título, o duelo contra o Brusque é de suma importância. A equipe rival não venceu como visitante na Série B, enquanto o Ceará é um dos melhores mandantes. Para encurtar a distância pro G-4, o foco não pode ser outro, a não ser o triunfo.