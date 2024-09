Ceará encara Brusque no Castelão para encurtar distância para o G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Lourenço deve ser titular no meio-campo alvinegro

Sonhando com o G-4 da Série B, o Ceará tem hoje a oportunidade de encurtar a distância para a zona de acesso, diante do Brusque–SC, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela 29ª rodada.

Com mais de 30 mil torcedores já confirmados nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista, o Alvinegro buscará conquistar a 10ª vitória como mandante no certame nacional em 2024.

O fator casa tem sido fundamental para o Vovô na Segundona: tem o quarto melhor aproveitamento em seus domínios (71,4%). Em 14 partidas, conquistou 30 dos 42 disputados. Desde a chegada do técnico Léo Condé, o time soma cinco vitórias e duas derrotas no Castelão.

A partida tem caráter decisivo para o Ceará na perseguição ao G-4. Se vencer o rival catarinense, pode diminuir a distância para o quarto colocado de quatro pontos para apenas um, a depender dos resultados da rodada — terá de torcer pro tropeços de Mirassol, Vila Nova e América-MG.

De quebra, o Alvinegro duelará contra um adversário que ainda não venceu como visitante na atual edição da Série B. O Brusque tem 14,2% de aproveitamento em jogos fora de casa, com seis empates e oito derrotas em 14 partidas.

No ano, o Quadricolor só conquistou quatro triunfos atuando longe de Santa Catarina, a última há 19 partidas, no dia 28 de fevereiro, contra o GAS, pela Copa do Brasil.

"É um sentimento muito legal de voltar ao Castelão, de máximo respeito ao enfrentar o Ceará no Castelão, sabemos que a gente entra num momento muito importante da competição", disse o técnico Marcelo Cabo, que já comandou o Vovô em 2015 e esteve à frente do Floresta na Série C deste ano.



Para encarar o Brusque, Condé deverá manter a escalação-base do Ceará. O zagueiro Ramon Menezes, que retornou à titularidade na goleada contra o Vila Nova, deve seguir na vaga de Matheus Felipe, compondo o setor defensivo ao lado de Rafael Ramos, David Ricardo e Matheus Bahia.

O meia Lucas Mugni, por sua vez, é dúvida para o confronto, após sentir uma lesão e ser substituído por Recalde diante do Tigre.

A meta do clube de Porangabuçu, para além da vitória, está em, mais uma vez, conseguir apresentar solidez defensiva e deixar o campo sem sofrer gols. Pela frente, o sistema de defesa do Vovô terá o pior ataque da Série B. Em 27 partidas, o Brusque marcou somente 20 vezes.

“Tivemos a defesa bastante criticada e merecemos, porque um clube como o Ceará, numa competição importante como essa, não pode tomar tantos gols. […] É entrosamento, a gente trabalha durante a semana para justamente entrar em campo e ficar entrosado o máximo possível”, explicou Ramon Menezes.

“Quem entra está se doando ao máximo para ajudar. O segredo é esse: entrosamento, dentro e fora de campo. Nós conversamos muito para que, em campo, erre o menos possível”, completou.

Ceará x Brusque: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni (Recalde); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Téc: Léo Condé

Brusque-SC

4-4-2: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace Reis e Jhan Pool Torres; Rodolfo Potiguar, Augustín González, Paulinho e Dentinho; Diego Mathias e Guilherme Queiróz. Téc: Marcelo Cabo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 27/9/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Mauricio Coelho Silva Penna/RS

VAR: Philip Georg Bennett/RJ

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO