Brasil não terá melhor do mundo nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal

Foto: Leto Ribas/CBF Pito, jogador de futsal da Seleção Brasileira, durante jogo contra Tailândia

Melhor do mundo e titular da seleção brasileira, o pivô Pito teve lesão confirmada ontem e desfalca a equipe no duelo contra Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de futsal masculino. O jogador sentiu o músculo posterior da coxa direita em um treino na segunda-feira, 23, e foi poupado da partida contra a Costa Rica, em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial.

Segundo o comunicado emitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o camisa 10 sofreu uma "pequena ruptura parcial de fibras musculares" e seguirá em tratamento com fisioterapia. A entidade também informou que o atleta seguirá com o grupo durante o torneio e estará sendo acompanhado pelo departamento médico.

No mundial, Pito atuou em três partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.

A seleção brasileira entra em quadra neste domingo, 29, às 9h30min, para enfrentar a seleção do Marrocos, com o duelo sendo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. Na fase anterior e já sem o camisa 10 , o Brasil venceu a Costa Rica pelo placar de 5 a 0.

Nessa sexta-feira, foram definidos os dois últimos times a avançar às quartas de final. A Argentina, finalista das duas últimas Copas e campeã em 2016, confirmou o favoritismo e venceu a Croácia por 2 a 0. Com isso, ela é a única campeã remanescente no torneio, além do pentacampeão Brasil.



Um pouco mais cedo, a França derrotou a Tailândia por 5 a 2. Os franceses foram acusados de perder de propósito a partida anterior, contra o Irã, para evitar cruzar o caminho com o Marrocos.

Nas quartas de final, os argentinos encaram a forte seleção do Cazaquistão, que eliminou Portugal, atual campeão do mundo, nas oitavas. Já os franceses duelam contra o Paraguai. Os vencedores cruzam na semifinal. Já o Brasil, se avançar, disputa vaga na decisão contra o remanescente da partida entre Venezuela e Ucrânia. (Com André Bloc)