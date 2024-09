Ceará vence Brusque, confirma reação na Série B e encosta no grupo do acesso à elite

Foto: MICHAEL DOUGLAS/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Recalde comemora o gol da vitória do Ceará contra o Brusque

Diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Castelão, o Ceará venceu o Brusque-SC por 1 a 0 ontem, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com gol de Jorge Recalde, e confirmou a recuperação na competição.

De quebra, o Vovô deu mais uma demonstração da força como mandante no certame nacional, conquistando a 10ª vitória em solo cearense. Com 45 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu encostou no G-4, estando a um do Mirassol, que ainda joga nesta rodada.

O torcedor que veio ao estádio esperando uma atuação convincente do Ceará se decepcionou pelo primeiro tempo apresentado. Aproveitando a fragilidade do adversário — hoje na zona de rebaixamento —, a equipe cearense teve mais volume na etapa inicial, mas apresentou muitos erros nos passes, demonstrando nervosismo. Era um time que pressionava, mas incapaz de oferecer risco ao Brusque.

Logo aos dois minutos, Erick Pulga teve a oportunidade de abrir o marcador, mas, cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, desperdiçou a oportunidade. O torcedor presente elevou a pressão do Castelão com a chance criada. Os atletas, entretanto, não conseguiram imprimir o ritmo que vinha das arquibancadas em campo.

Passivo ofensivamente, o Ceará encontrou dificuldades para criar oportunidades. Saulo Mineiro, na direita, e Erick Pulga, na esquerda, foram combatidos com facilidade pelo sistema defensivo do Quadricolor, que reforçou a marcação pelos lados do campo. Por dentro, faltava um atleta com capacidade de quebrar linhas e deixar, por exemplo, Aylon em condição de arrematar.

Embora com dificuldade de transitar em velocidade, o time de Léo Condé, aos 26 minutos, teve mais uma chance de abrir o marcador, de novo com Erick Pulga. O artilheiro do Vovô no ano, entretanto, desperdiçou a assistência de Saulo Mineiro e arrematou, da pequena área, para fora. Nos minutos finais do primeiro tempo, Aylon ainda recebeu de Rafael Ramos e cabeceou para a defesa de Matheus Nogueira.

O Vovô voltou para a etapa decisiva repetindo os erros e com baixa intensidade. O nervosismo, antes presente apenas em campo, tomava conta das arquibancadas, causando impaciência no torcedor.

Fora isso, o Ceará começou a ceder mais oportunidades ao Brusque, que, aos 12 minutos, assustou Bruno Ferreira em cobrança de falta de Diego Mathias.

A equipe não atuava bem, mas, aos 17 minutos, o ponta-esquerda Erick Pulga conseguiu a redenção pelos dois tentos perdido na etapa inicial. O camisa 16 cruzou, Matheus Nogueira afastou mal e Recalde marcou.

Esperava-se, porém, um Ceará mais organizado com o gol assinalado, mas o que se viu foi um Brusque partindo para cima na tentativa do empate e o elenco cearense oferecendo chances. Aos 29 minutos, Rodrigo Poletto teve a bola do empate, mas, de cabeça, mandou por cima do gol.

O Brusque seguiu pressionando e criando chances. Aos 39, Jhanpol arriscou de fora da área e mandou à esquerda do gol. Três minutos depois, aos 42, Osman recebeu em velocidade, saiu cara a cara com Bruno Ferreira, mas parou no arqueiro.

Os acréscimos foram de domínio — alívio — alvinegro para, enfim, selar uma vitória conquistada à base do suor, para alavancar a confiança do elenco rumo ao acesso à Série A.





Série B 2024

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Ramon Menezes (Matheus Felipe), David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Andrey), Lourenço (Barceló) e Recalde (Richardson); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon (Rafinha). Téc: Léo Condé

Brusque

4-4-2: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace Reis e Jhanpool Torres; Rodolfo Potiguar, Augustín González (Ocampo), Paulinho (Marcos Serrato) e Dentinho (Paulinho Moccelin); Diego Mathias (Osman) e Guilherme Queiróz (Rodrigo Pollero). Téc: Marcelo Cabo

Data: 27/9/2024

Local: Arena Castelão

Árbitro: Lucas Horn-RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e Maurício Coelho Silva Penna-RS

VAR: Philip George Bennet-RJ

Cartões amarelos: David Ricardo e Aylon (CEA)

Gol: Recalde (17'2T)

Público: 45.184 (45.075 pagantes)

Renda bruta: R$ 654.738,09