Com dois do Botafogo no lista, Dorival Júnior convoca Brasil para jogos com Chile e Peru

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Dorival Júnior busca recuperação para a seleção

Em crise, o técnico Dorival Júnior convocou ontem a seleção brasileira para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile (10 de outubro), em Santiago, e Peru (15 de outubro), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Os rivais desta Data Fifa são os dois piores times nas classificatórias sul-americanas para o Mundial até o momento.

Para se recuperar das partidas decepcionantes contra Equador e Paraguai, Dorival apostou em novidades.

Dos atletas que atuam no Brasil, o treinador vai testar Igor Jesus, centroavante do Botafogo, como um novo nome para as partidas das Eliminatórias. Luiz Henrique, companheiro alvinegro, Gerson, do Flamengo, e Guilherme Arana, do Atlético-MG também foram chamados pelo treinador.

Além de Igor Jesus, os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon — com quem trabalhou no Athletico-PR —, são dois novos nomes que estrearão pela seleção brasileira nos duelos de outubro. O jovem Estêvão, de 17 anos, que havia sido chamado na última Data Fifa, ficou fora desta vez, por uma lesão muscular.

"Estamos em um momento que perdemos Richarlison e Pedro. Necessariamente, isso fez com que ampliássemos o leque de observações. Chegamos ao Igor Jesus, que vem se destacando, fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, e sendo um dos destaques da equipe líder da competição", afirmou o treinador.

A seleção treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians, antes da viagem para encarar o Chile, em Santiago. Após o confronto, o elenco retorna ao Brasil diretamente para Brasília.

O Brasil ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com dez pontos somados nos oito primeiro jogos. Foram apenas três vitórias, um empate e quatro derrotas até aqui. O trabalho de Dorival está preservado, segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, mesmo após a derrota para o Paraguai, em setembro.

O desempenho da equipe sob a batuta do treinador preocupa os torcedores. Soma-se isso ao fato da seleção também ter decepcionado na Copa América — foi eliminada nas quartas de final, para o Uruguai, e venceu apenas um jogo no torneio. O contrato de Dorival com a CBF vai até o fim do ciclo para a Copa do Mundo de 2026 e, ao menos até esta rodada das Eliminatórias, o treinador estava prestigiado pelo presidente Ednaldo Rodrigues

Neymar continua fora da lista de Dorival. A CBF mantém precaução sobre um possível retorno de Neymar aos gramados. A ideia é preservar o atacante até que ele tenha totais condições de entrar em campo novamente. Antes das próximas convocações, a entidade irá viajar à Arábia Saudita para entender a condição em que o atacante se encontra. Técnico do Al-Hilal, o português Jorge Jesus disse que o craque brasileiro só volta aos campos em 2025.

Caso a CBF entenda que ele ainda não tem condições para reestrear em novembro pela seleção brasileira, a próxima Data Fifa será em março de 2025, contra Colômbia e Argentina. Desta forma, ele completaria um ano inteiro sem defender a equipe de Dorival Júnior. Ele se lesionou em outubro de 2023, em duelo com o Uruguai. (Agência Estado)





Convocados da seleção

Goleiros - Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais - Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros - Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas - André (Wolverhampton), Gerson (Flamengo), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes - Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo); Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).