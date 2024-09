Embalado, Brasil encara Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Foto: Leto Ribas/CBF Marcel é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de futsal

O sonho de conquistar o sexto título mundial nas quadras continua vivo para a seleção brasileira de futsal.

Invicta na Copa do Mundo, a equipe comandada por Marquinhos Xavier enfrenta, às 9h30min (de Brasília) de hoje, o Marrocos, pelas quartas de final da competição, no Complexo Esportivo Universal de Bukahra, no Uzbequistão. A partida será transmitida pela CazéTV, no YouTube, e pelo Sportv.

"São duas equipes que gostam muito de jogar com posse de bola. Marrocos é muito forte nisso, joga sempre propondo um jogo ofensivo. É um adversário já conhecido do Brasil. Os confrontos demonstram um equilíbrio muito grande nas partidas", ponderou o comandante brasileiro.

O Brasil ostenta uma campanha impecável no torneio. Na fase de grupos, goleou Cuba por 10 a 0, venceu a Croácia por 8 a 1 e atropelou a Tailândia com um placar de 9 a 1. Nas oitavas de final, o time verde-e-amarelo seguiu imbatível, derrotando a Costa Rica por 5 a 0.

Ao todo, o Brasil já soma impressionantes 32 gols marcados em quatro jogos, com uma média de 8 tentos por partida, e tomou apenas dois.

Para o embate decisivo, porém, a Amarelinha não contará com o craque Pito, melhor jogador do mundo, que sofreu lesão muscular e não deve atuar mais na Copa do Mundo. Sem o camisa 10, os holofotes se voltam para Marcel, artilheiro do Brasil no Mundial, com nove bolas nas redes.

O Marrocos, por sua vez, chega às quartas de final após uma campanha sólida, mas com uma derrota na bagagem. Na fase de grupos, venceu o Tajiquistão por 4 a 2 e o Panamá por 6 a 3, mas foi superado por Portugal por 4 a 1. Nas oitavas, em uma partida emocionante, derrotou o Irã por 4 a 3, garantindo um lugar entre os oito melhores.

A equipe africana tenta surpreender o Brasil e continuar na disputa pelo título inédito. O confronto promete ser duro, com os marroquinos focados em desbancar o favoritismo verde-e-amarelo. O embate marca a reedição das quartas da Copa do Mundo de 2021, em que a Canarinho levou a melhor, por 1 a 0.

"São caminhos diferentes, o Brasil muito mais sólido, talvez equilibrado, provando que defender te ajuda a atacar melhor. Marrocos passa por algumas dificuldades também ao longo dessa trajetória. Tem um jogo muito complicado e desgastante nas oitavas de final contra o Irã. Viveu fortes emoções, mas isso também ajuda a calibrar, ajuda você a se preparar. Quem tiver mais equilíbrio emocional, quem tiver mais o jogo na mente vai entender as pistas que o jogo vai dar e aproveitar melhor tudo isso", avaliou Marquinhos Xavier.

O vencedor de Brasil x Marrocos enfrentará o ganhador de Venezuela x Ucrânia, que também acontece hoje, às 12 horas (de Brasília).