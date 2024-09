Fortaleza encara Cuiabá no Castelão e almeja 12ª vitória seguida em casa no Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Rossetto deve voltar ao time titular do Tricolor

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Fortaleza virou a chave de forma definitiva e passou a ter foco exclusivo na disputa da Série A, torneio em que enfrenta o Cuiabá hoje, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 28ª rodada.

A partida tem sabor de “vingança” para o Leão e coloca frente a frente duas equipes em situações bem distintas na tabela.

Consolidado no G-4, o Tricolor é o terceiro colocado da competição, com 52 pontos, e precisa da vitória para seguir firme na briga pelo título do Brasileirão, objetivo em disputa atualmente com o Palmeiras e o líder Botafogo.

Com o triunfo do Verdão sobre o Atlético-MG, ontem à noite, o time de Juan Pablo Vojvoda não mudará de posição mesmo em caso de triunfo, mas ficará ainda mais próximo de garantir vaga na Copa Libertadores de 2025.

Um detalhe interessante é que, caso triunfe contra o Cuiabá, o time cearense supera, com dez jogos a menos, a campanha de 2023 – quando somou 54 pontos em 38 rodadas.

O Cuiabá, por sua vez, vive situação delicada no certame. Responsável por aplicar a maior goleada sofrida pelo Fortaleza na década — 5 a 0 na Arena Pantanal, no primeiro turno —, a equipe mato-grossense amarga a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 23 pontos conquistados. Considerando os últimos dez duelos que disputou na elite, o Dourado venceu apenas um, além de seis reveses e três empates.

Além da péssima fase, a missão do Cuiabá diante do Fortaleza fica ainda mais difícil por um outro fator: a força do clube cearense atuando na Arena Castelão. Isso porque o Tricolor do Pici é o melhor mandante da competição, o único invicto e tem 11 vitórias consecutivas. Na campanha dentro de casa, os comandados de Vojvoda possuem 85% de aproveitamento.



Historicamente, entretanto, o Cuiabá tem sido um algoz em duelos como visitante desde que passou a enfrentar o Leão na Série A, na temporada de 2021. O escrete vermelho-azul-e-branco, inclusive, tem o tabu de nunca ter vencido o Dourado como mandante pela competição nacional — em três duelos, perdeu dois e empatou um.



No recorte geral de confrontos pelo Brasileirão, o retrospecto também não é positivo para o Fortaleza. Das sete vezes em que se encontraram como adversários entre as edições de 2021 e 2024, o Leão do Pici venceu uma única partida, em 2022, quando superou o Dourado por 1 a 0 na Arena Pantanal. Nos demais, foram cinco vitórias do time mato-grossense e um empate.

Para o embate, o treinador Vojvoda tem quatro desfalques certos. O centroavante Lucero, artilheiro do clube na temporada, com 23 gols — mas que vive seca de sete jogos sem marcar —, está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Zé Welison, expulso contra o Bahia, é outro desfalque.



O volante Lucas Sasha, com edema na panturrilha direita, e o atacante Moisés, com edema na coxa direita, estão em tratamento no departamento médico e não terão condições de jogo. Já o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o goleiro Santos estão em processo de transição pós-lesão e são dúvidas.



Pelo lado aurinegro, o técnico Bernardo Franco não conta com o atacante André Luís e o volante Filipe Augusto, lesionados. Em contraponto, o artilheiro da equipe, Isidro Pitta, e o zagueiro Marllon viajaram com a delegação e são opção para o jogo.



Fortaleza x Cuiabá: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Mancuso; Hércules, Matheus Rossetto e Calebe (Pochettino); Breno Lopes, Renato Kayzer e Yago Pikachu. Téc: Vojvoda

Cuiabá

4-3-3: Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Derik Lacerda (Gustavo Sauer), Clayson e Pitta. Téc: Bernardo Franco

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 29/9/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes-Ffa/MG e Rafael Trombeta/PR

VAR: Wagner Reway-VAR-Fifa/PR

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO