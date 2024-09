Recalde marca em dois jogos seguidos e chega ao top-5 de artilheiros do Ceará em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Paraguaio Recalde marcou contra Vila Nova e Brusque

O meio-campista Jorge Recalde está vivendo a melhor fase no Ceará. Sob o comando de Léo Condé, o paraguaio de 32 anos, mesmo na reserva, esteve em campo em 13 das 16 partidas disputadas. Com a lesão muscular de Lucas Mugni, assumiu a titularidade e, contra o Brusque, na última sexta-feira, 27, assegurou a vitória do Alvinegro de Porangabuçu por 1 a 0, mantendo o sonho do acesso à Série A vivo.

Com o tento, o camisa 28 marcou pela sexta vez em 2024 e igualou Lourenço como quinto maior artilheiro do Ceará no ano, atrás de Barceló (7), Saulo Mineiro (8), Aylon (13) e Erick Pulga (18). Pelo Ceará, são nove participações diretas em gols em 36 partidas.

Recalde chegou ao Vovô como uma das principais contratações da temporada pelo desempenho no Newell’s Old Boys, da Argentina, em 2023. O paraguaio, entretanto, demorou a engrenar, mesmo sendo considerado um dos atletas mais refinados tecnicamente do elenco.

Por característica, Jorge precisa estar posicionado de frente para o campo adversário. É um atleta com bom controle de bola, passe qualificado e, com Léo Condé, demonstrou oportunismo na área. O gol também teve sabor especial para homenagear o filho Gianlucca, que fez aniversário no dia do jogo e foi festejado no vestiário após o resultado positivo.

Contra o Brusque, por exemplo, aproveitando a valência do atleta, o treinador optou por deixá-lo mais próximo do Aylon para ser um elemento-surpresa no setor ofensivo. A estratégia deu resultado.

“O Recalde é um jogador que tem característica diferente do Mugni. É um meia-atacante, pisa mais na área, o Mugni é mais meia armador, que faz um jogo apoiado interessante, damos liberdade para encostar pelo lado esquerdo, principalmente com o (Matheus) Bahia e com o (Erick) Pulga. Tentamos aproveitá-lo nas características, dando um pouco mais de liberdade, para chegar próximo do Aylon”, explicou o comandante do Vovô, em entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0.

Diante dos catarinenses, o camisa 28 ainda demonstrou capacidade defensiva, comprometido em ajudar o Ceará para reter a posse da equipe visitante. Em 77 minutos em campo, Recalde registrou um duelo ganho, um desarme e uma interceptação, de acordo com o SofaScore.

