Brasil bate Marrocos por 3 a 1 e avança à semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Foto: Leto Ribas/CBF Leandro Lino anotou um dos gols da vitória do Brasil

O Brasil garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Futsal. Na manhã de ontem, a seleção venceu o Marrocos por 3 a 1 e agora vai encarar a Ucrânia por um lugar na grande decisão. Marcel, Leandro Lino e Dyego foram os responsáveis pelos gols que selaram a vitória brasileira.

Mesmo com o favoritismo e uma campanha sólida no Mundial, o início do confronto mostrou um Brasil nervoso. Em apenas dois minutos, a equipe já acumulava três faltas, evidenciando uma certa tensão. Enquanto isso, o Marrocos, tranquilo e determinado, dominou as ações iniciais, controlando a posse de bola e pressionando a defesa brasileira.

Aos poucos, porém, a seleção começou a se encontrar. Com trocas de passes rápidas e movimentações precisas, foi equilibrando o jogo e criando as primeiras chances de gol. Aos 12 minutos, Marcel, artilheiro da competição, aproveitou um escanteio e, com um chute forte de fora da área, balançou as redes, chegando ao décimo tento no torneio.

Após o gol, a equipe marroquina aumentou a pressão. O Brasil, por sua vez, recuou estrategicamente, apostando em contra-ataques. Em um deles, aos 18, Leandro Lino recebeu a bola, girou sobre o marcador e finalizou com precisão. A bola ainda tocou a trave antes de entrar, ampliando a vantagem para 2 a 0.

Com o placar favorável, o Brasil controlou a partida, resistindo às investidas marroquinas. Aos 9 minutos do segundo tempo, foi a vez do capitão Dyego deixar sua marca. Com uma jogada individual, ele balançou na frente da marcação, puxou para a direita e disparou um chute certeiro.

Desesperado por uma reação, o Marrocos adotou o goleiro-linha e intensificou suas investidas no ataque. Com a estratégia, a equipe africana manteve a bola no campo brasileiro, forçando defesas importantes do goleiro Willian.

Aos 16, o goleiro-linha marroquino Boumezou avançou pela esquerda e, em um chute colocado, diminuiu a diferença, marcando o gol de honra para sua equipe. Com 3 a 1 no placar, Marrocos seguiu pressionando, mas a sólida defesa brasileira segurou o resultado até o apito final.

A vitória leva o Brasil pela nona vez às semifinais de uma Copa do Mundo de Futsal. O próximo desafio será na quarta-feira, 2, às 12 horas (de Brasília), quando enfrentará a Urânia, na Humo Arena, em Tashkent. Os europeus despacharam a Venezuela por 9 a 4.