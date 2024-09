Dono da maior média de público, Ceará supera marca de 350 mil torcedores na Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Torcida do Ceará protagoniza bons números na Série B

O torcedor do Ceará está seguindo à risca o lema de “nunca abandonar”. Em meio à expectativa do acesso, os alvinegros têm comparecido em bom número à Arena Castelão para apoiar o elenco rumo à elite do Brasileirão.

Na vitória diante do Brusque, na última sexta-feira, 27, o Vovô viu as arquibancadas preenchidas por 45.184 pessoas e superou a marca de 350 mil torcedores nos estádios em jogos da Série B de 2024, liderando a média de público, com cerca de 24.480 adeptos por partida.

O esforço do torcedor é reconhecido internamente, criando uma simbiose entre a arquibancada e o campo. O sentimento é de que a torcida atua como mais um atleta, contribuindo na defesa e no ataque.

“O principal destaque da partida foi, sem sobra de dúvidas, a torcida do Ceará, tanto no sentido de comparecer em peso em uma sexta-feira, com um horário complicado, muita gente saindo do trabalho, mas se esforçaram, vieram para o jogo", destacou o técnico Léo Condé.

"E mais do que vir para o jogo, foram muito importantes para a partida, em um jogo difícil, que a gente sabia que iria enfrentar. […] O torcedor teve uma participação muito bacana, tanto no sentido de incentivar como na paciência nos momentos difíceis”, exaltou o comandante alvinegro.

Na atual edição da Série B, o Ceará é dono de oito dos dez maiores públicos — no top-5, a exceção é o jogo Paysandu x Santos, que levou 33 mil pessoas ao Mangueirão, em Belém (BA). Ao todo, o Vovô já levou 367.202 torcedores em 15 partidas como mandante no certame nacional. Em solo alencarino, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou 33 dos 45 pontos (73,3%), mostrando a força de atuar em casa.

O maior público registrado na Série B também é do Ceará. Na 25ª rodada, 47.123 alvinegros acompanharam a vitória diante do Operário-PR por 2 a 1, no Gigante da Boa Vista. Ainda na casa dos 40 mil, o duelo contra o Mirassol contou com 40.351 torcedores nas arquibancadas. Já as partidas diante de Coritiba, Guarani e Santos mobilizaram cerca de 30 mil pessoas, cada.

Até o final da Segundona, o Vovô terá mais quatro partidas como mandante, contra Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América-MG. Internamente, o foco está na conquista de 100% dos pontos para, principalmente, depender menos dos resultados como visitante, onde o Ceará não vem conseguindo repetir o desempenho.

Veja públicos do Ceará na Série B 2024