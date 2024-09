Fortaleza mantém embalo em casa, vence Cuiabá e fica a dois pontos do líder Botafogo

Foto: FÁBIO LIMA Hércules (esq.) anotou o gol do triunfo tricolor

Diante de quase 33 mil torcedores, o Fortaleza fez valer o fator casa mais uma vez e venceu o Cuiabá por 1 a 0, ontem à tarde, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A, chegando ao 12ª triunfo consecutivo como mandante no certame nacional. Hércules marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo.

Com o triunfo, o Tricolor do Pici se manteve na terceira colocação, mas chegou aos 55 pontos, a dois do líder Botafogo e a um do Palmeiras, segundo colocado, em disputa parelha pela taça.

Em campo, o Leão apresentou postura dominante e com mais volume de jogo, pressionando o Cuiabá desde o início, encurtando o espaço para a troca de passes do adversário.

A equipe cearense, quando tinha a posse, no entanto, encontrava dificuldade, devido à marcação executada pelo Dourado, para chegar próximo da meta de Walter. A partida se desenhava para um cenário de ataque contra defesa, com a etapa inicial ficando marcada por erros.

Breno Lopes, pela esquerda, e Marinho, pela direita, eram os responsáveis pelo avanço ofensivo do Fortaleza em campo, sobretudo em velocidade. Porém, as melhores chances vieram em bola parada e em um arremate de média distância.

Em duas oportunidades, Kervin Andrade cobrou escanteio e Walter precisou intervir. O arqueiro também foi protagonista ao defender o arremate de Brítez, aos 19 minutos.

Ofensivamente, o Dourado pouco produziu. A equipe buscava atacar as costas da defesa do Fortaleza, concentrando as ações em Isidro Pitta, mas sem sucesso.

Nos acréscimos da etapa inicial, uma bobeada defensiva do Cuiabá custou o resultado: Breno Lopes cruzou, a defesa afastou mal e Hércules completou em gol.

O Leão voltou para o segundo tempo buscando ampliar o marcador. Logo aos quatro minutos, Kuscevic recebeu cruzamento, mas cabeceou à esquerda de Walter. Aos 12, Kervin Andrade teve a oportunidade de balançar a rede, ao fintar a marcação e finalizar cabeceando, mas parou no arqueiro.

O time mato-grossense passou a ocupar mais a fase ofensiva, mas esbarrava na linha defensiva do Tricolor. Durante todo o segundo tempo, o Cuiabá finalizou apenas uma vez.

Administrando o resultado, a equipe tricolor subia ao ataque aproveitando os erros do Dourado. Aos 40 minutos, após uma saída errada, Tomás Pochettino tentou encontrar Pikachu na área, mas Walter interceptou.

Sem sofrer riscos, o Leão do Pici confirmou o resultado e assegurou mais três pontos na Série A. A equipe de Vojvoda volta a campo na próxima sexta-feira, 4, contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada.

Fortaleza 1x0 Cuiabá: ficha Técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso (Tinga); Hércules, Rossetto (Pedro Augusto) e Kervin Andrade (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Breno Lopes (Martínez) e Kayzer. Téc: Vojvoda

Cuiabá

4-3-3: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Railan), Fernando Sobral (Max) e Lucas Fernandes (Eliel); Gustavo Sauer (Denilson), Calyson (Derik Lacerda) e Isidro Pitta. Téc: Bernardo Franco

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 29/9/2024

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes-Fifa/MG e Rafael Trombeta/PR

Gol: 49min/1ºT - Hércules

Cartões amarelos: Marinho e Brítez (FOR); Fernando Sobral, Isidro Pitta, Denilson e Alan Empereur (CUI)

Público e renda: 32.654 presentes/R$ 420.459,00