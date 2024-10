A dois pontos do G-4, Ceará tem semana livre antes de confronto direto diante do Sport

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni pode ficar à disposição para duelo contra o Sport

O Ceará finalizou a 29ª rodada da Série B a dois pontos do G-4. Com a vitória sobre o Brusque, na última sexta-feira, 27, e os tropeços dos concorrentes América-MG e Sport, diante de CRB e Mirassol, respectivamente, o Vovô está de volta à briga por um lugar na elite do Brasileirão de 2025.

Contra o Leão da Ilha, na próxima segunda-feira, 7, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), o Alvinegro de Porangabuçu travará um duelo decisivo, contra um postulante à vaga, para entrar na zona de acesso.

O Ceará terá a possibilidade de recuperar atletas que estão sob os cuidados do departamento médico, como o zagueiro Ramon Menezes e o meio-campista Lucas Mugni. O defensor foi substituído ainda no primeiro da partida contra os catarinenses, enquanto o argentino foi baixa no duelo.

Atrelado a isso, a semana servirá para Léo Condé buscar melhorar a performance do time atuando como visitante no certame nacional — são oito derrotas, três empates e apenas quatro vitórias em 14 jogos.

“É um clássico, jogo grande. São duas equipes da divisão que começa a competição sabendo que vão brigar pelo acesso. Equipes de grandes torcidas. Esperamos nos mobilizar e ir forte para lá. Sabemos que será difícil, assim como quando eles vêm jogar aqui. Mas não é impossível de buscarmos um bom resultados. Faremos o que normalmente fazemos, o estudo adversário e uma boa preparação”, pontuou o técnico Léo Condé.

Contra o Sport, o Ceará buscará quebrar alguns tabus: na história do confronto, venceu o Leão da Ilha em apenas três oportunidades como visitante. Na Série B, nunca conseguiu superar o Rubro-Negro em Pernambuco. Tudo isso em um momento decisivo da competição, com o Vovô à beira do G-4.

A expectativa é pontuar, até para conseguir frear o avanço do Sport na competição, ainda que a equipe pernambucana tenha um jogo a menos.

Se vencer, terá alcançado um feito raro no ano: em apenas duas oportunidades, o Vovô conseguiu conquistar três ou mais vitórias consecutivas. Restando nove rodadas para o encerramento do certame nacional, o Ceará tem 28% de chances de subir para a Série A, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com 45 pontos, o Ceará planeja encerrar a competição com, no mínimo, 62. De acordo com a UFMG, a equipe que estiver com essa pontuação ao término do certame terá 92,6% de probabilidade de acesso.