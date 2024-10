Argentina e França fazem outra semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Foto: Divulgação/AFA Argentina avançou para a semi com goleada

A rivalidade que se criou entre Argentina e França nos campos será replicada nas quadras. As duas seleções se enfrentarão na próxima quinta-feira, 3, a partir das 12 horas (de Brasília), na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal.

Os argentinos não tiveram dificuldade para confirmar a vaga na próxima etapa do torneio, já que venceram por 6 a 1 o Cazaquistão, no inicio da tarde de ontem. Rosa, Claudino, Arrieta (duas vezes), Corso e Bolo Alemany foram os responsáveis pelo placar elástico.

Mais cedo, os franceses passaram sufoco frente ao Paraguai, mas saíram vitoriosos por 2 a 1, com gols de Mohammed e Guirio, enquanto Martinez descontou. Os europeus vão em busca de seu primeiro título na modalidade e para manter a taça no continente — a seleção de Portugal é a atual campeã.

Já os hermanos querem a conquista da Copa de futsal pela segunda vez na história, tendo sido vencedores do Mundial na temporada de 2016, derrotando a Rússia na final.

Quem passar de Argentina e França enfrentará o vencedor de Brasil e Ucrânia, que se enfrentam amanhã, às 12 horas (de Brasília, também na Humo Arena. O time brasileiro está com 100% de aproveitamento na competição e vem fazendo um campanha praticamente impecável, fator que credencia o grupo treinado por Marquinhos Xavier como favorito a conquistar a sexta estrela.

Para tal, o elenco verde-e-amarelo iniciou sua preparação visando o confronto. A grande expectativa é pela volta do melhor jogador do mundo, o pivô Pito, que, lesionado, não esteve nas quartas de final perante Marrocos, quando a Canarinho venceu por 3 a 1, no último domingo, 29.