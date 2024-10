Fortaleza vence Ceará e é campeão cearense sub-20; clássico tem briga generalizada

Foto: João Moura / Fortaleza EC JOGADORES do Fortaleza comemoram gol

Depois de sete temporadas, o título do Campeonato Cearense Sub-20 volta a ser do Fortaleza. Na noite de ontem, no Estádio Presidente Vargas, o Tricolor do Pici venceu o Ceará por 3 a 2 em jogo eletrizante e se sagrou campeão do torneio.

Este foi o 10º troféu do Leãozinho, sendo o maior vencedor do campeonato. Além deste ano, levou a taça em 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2011, 2013, 2014 e 2017.

O duelo no PV começou de forma morna. O Ceará, precisando correr atrás do resultado adverso da primeira partida, tinha mais posse de bola, porém, não conseguia transformar em ações efetivas.

Já do lado do Fortaleza, o que se via era um time postado para o contra-ataque, principalmente com Lucca Prior e Quarcoo, jogadores que possuem características de jogo mais acentuadas, apostando no drible.

A primeira oportunidade, de fato, foi do Leão e justamente com Quarcoo. O camisa 7 arriscou chute do lado esquerdo, mas o goleiro alvinegro, Léo Agliard, praticamente no susto, defendeu.

Esse lance acabou acedendo o time comandado por Léo Porto, que equilibrou o duelo em posse e se mostrava mais perigoso e um melhor entrosamento entre os seus atletas.

Tanto é que não demoraria muito, após mudança de cenário no jogo, para o Tricolor do Pici abrir o placar. Tavinho achou grande passe para Guilherme Moura, que se livrou da marcação do Vovô, cruzou na área, e Prior tirou o zero do estádio do Benfica.

O cenário ficou favorável para o escrete vermelho-azul-e-branco, que, naquela situação, estava com 2 a 0 no placar agregado. Nestas circunstâncias, o Alvinegro de Porangabuçu se lançou ao ataque em busca de diminuir o prejuízo, mas esbarrava na forte marcação leonina. Dessa forma, coube recorrer à individualidade.

Após cruzamento vindo da direita, João Victor soube se sair bem da zaga tricolor e chutou, deixando tudo igual no Clássico-Rei.

Na volta do intervalo, o embate se mostrou travado, com poucos lances para ambos os lados. O Fortaleza soube controlava bem o duelo e parecia caminhar as passos largos para o título. Tudo mudou de repente.

Em jogada trabalhada pelo lado direito do Ceará, Pablo sumiu mais alto que os defensores rivais e virou a partida no PV. Nos últimos minutos, depois de jogada individual, a bola foi mandada na pequena área e o zagueiro João Victor, de bicicleta, empatou. No último lance, Kauê Canela matou o confronto e garantiu o título do Leão.

Ao fim do jogo, briga generalizada no gramado entre jogadores e funcionários dos dois clubes, além de arremesso de cadeiras das arquibancadas.