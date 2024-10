Sistema defensivo é o grande pilar do êxito do Fortaleza na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES João Ricardo é titular absoluto na meta tricolor

Além de marcar a 12ª vitória consecutiva em casa e diminuir para dois pontos a distância da liderança da Série A, o triunfo do Fortaleza sobre o Cuiabá, no último fim de semana, na Arena Castelão, também representou outro ponto importante: a defesa tricolor voltou a terminar um jogo ilesa após seis confrontos sendo vazada.

A última vez que a retaguarda do Leão do Pici tinha terminado uma partida sem sofrer gols havia sido há mais de um mês, na vitória sobre o Corinthians, pela 24ª rodada do Brasileirão. Após isso, o time comandado por Vojvoda caiu de rendimento e encarou uma sequência de instabilidade na temporada, marcada por derrotas e atuações ruins.

Neste recorte de seis partidas em que não conseguiu neutralizar o poder ofensivo dos adversários, entre duelos pela Série A e Sul-Americana, o Tricolor levou 14 tentos. Foram quatro reveses, um empate e apenas uma vitória no período — perdeu para Botafogo (2 a 0), Internacional (2 a 1) e Corinthians, duas vezes (2 a 0 e 3 a 0); superou o Bahia (4 a 1) e ficou na igualdade com o Athletico-PR (1 a 1).

A “fórmula de sucesso” da campanha histórica do Fortaleza na atual edição da elite nacional parte, sobretudo, pela capacidade do time de conseguir suportar a pressão adversária e sofrer poucos gols. Das 16 vitórias que o escrete vermelho-azul-e-branco conquistou no torneio, 12 aconteceram pela diferença de um tento — ou seja, 75%.

Destes 12 triunfos pela margem mínima de vantagem, sete ocorreram pelo placar de 1 a 0, o que reforça o papel fundamental do sistema defensivo no êxito do Fortaleza. Tanto é que, das cinco derrotas que amargou no Brasileiro, em quatro o time levou dois ou mais gols, enquanto nas 16 vitórias que conquistou, em nenhuma o Leão sofreu mais que um tento.

Ainda que a questão da coletividade se sobressaia, algumas peças individuais vêm se destacando. O goleiro João Ricardo, por exemplo, é um pilar imprescindível. O camisa 1 do Fortaleza é o arqueiro com mais defesas do Campeonato Brasileiro, com 90 em 28 jogos — média de 3,21 por partida. Lucas Sasha, líder em desarmes do certame, com 46 roubadas de bolas, é outro atleta tricolor em evidência defensiva.

Ao todo, os comandados de Vojvoda sofreram 26 gols no Brasileirão, número que coloca o clube cearense como a quarta melhor defesa, atrás do Botafogo (25 gols), Internacional (24 gols) e Palmeiras (20 gols). Em relação ao ataque, o Leão tem o sexto melhor sistema ofensivo, com 37 tentos marcados. É um claro equilíbrio de desempenho entre os setores.

Para o próximo compromisso no certame nacional, que será contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), o Tricolor terá o desafio de tentar não ser vazado como visitante, algo que aconteceu somente uma vez, na quinta rodada, no empate em 0 a 0 com o Corinthians. Em todos os demais 12 jogos fora de casa, sofreu pelo menos um tento — foram quatro vitórias, cinco derrotas e três empates.

Fortaleza tem 23% de chance de título da Série A e 99% de ir à Libertadores, diz UFMG

Com a vitória diante do Cuiabá, no último domingo, 29, o Fortaleza segue na briga pelo título da Série A do Brasileirão. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tricolor tem 23% de chance de levantar a taça do certame nacional neste ano.

No levantamento, o Leão do Pici fica atrás apenas do Botafogo, que é líder, com 57 pontos, e tem 43,8% de chance de ser campeão; e do Palmeiras, segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, que aparece com 31,6%.

Com 55 pontos somados em 28 jogos, o Fortaleza está na terceira colocação da Série A e ainda soma 99,6% de chance de classificação à Libertadores de 2025.

Leia mais Kuscevic é convocado pelo Chile e pode enfrentar o Brasil nas Eliminatórias

Vojvoda destaca poder de reação do Fortaleza: "Resiliência importante"

Com 10 jogos a menos, Fortaleza já supera própria campanha de 2023 na Série A Sobre o assunto Kuscevic é convocado pelo Chile e pode enfrentar o Brasil nas Eliminatórias

Vojvoda destaca poder de reação do Fortaleza: "Resiliência importante"

Com 10 jogos a menos, Fortaleza já supera própria campanha de 2023 na Série A

O Tricolor acumula 16 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas na Série A. Ao todo, são 37 gols marcados e 26 sofridos. O próximo compromisso do time do Pici será na sexta-feira, 4, diante do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 29ª rodada.

Vojvoda exaltou equipe

Após a partida diante do Cuiabá, o técnico Vojvoda destacou a capacidade de reação do time e comentou a postura na corrida pelo título.

“São três pontos importantes, conseguidos contra um adversário difícil. Já havíamos sofrido no campo deles, estão jogando muito. Vamos trabalhar para melhorar. Nos momentos difíceis, o time responde, então essa é minha tranquilidade”, disse o comandante.

Com o triunfo diante do Dourado, o Leão de Aço superou a própria campanha da última temporada, garantindo 55 pontos com dez jogos a menos.