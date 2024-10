Copa do Mundo de futsal: Brasil mede forças com Ucrânia por vaga na final

Foto: Leto Ribas/CBF Brasil sonha com a conquista do hexacampeonato mundial

O sonho do hexacampeonato segue vivo para o Brasil na Copa do Mundo de futsal de 2024. Mas antes de poder brigar pelo título, a seleção brasileira precisará superar a Ucrânia na semifinal do torneio, nesta quarta-feira, 2, às 12 horas, na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

Para a partida, o Brasil conta com os gols do ala Marcel, artilheiro isolado do Mundial. No domingo, 29, quando a Amarelinha superou o Marrocos nas quartas de final por 3 a 1, ele marcou um dos tentos. Os demais foram de Lino e Dyego. Estreante em Copas do Mundo, Marcel marcou já 10 vezes.

Para começar a preparação para o duelo na semifinal, a delegação brasileira desembarcou na segunda-feira, 30, na cidade de Tashkent.

A equipe comandada por Marquinhos Xavier fez um único treino nesta terça-feira, 1º, no Arena Humo, o local do jogo. O treinador exaltou o seu elenco e ressaltou o desafio contra a Ucrânia.

"Estou muito tranquilo e com o meu coração muito leve, muito em paz, porque a gente está fazendo o melhor caminho. Eu não sei se a gente vai ganhar o Mundial, estamos trabalhando muito para isso, os atletas estão trabalhando de forma formidável", pontuou o treinador em entrevista à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Não sei se nosso trabalho será suficiente para sermos campeões mundiais, mas sei que é o suficiente para mostrar que se pode jogar honrando a camisa e conectando os torcedores. Nós somos os atores, a gente está ali no palco, mas a atuação também é fruto da energia da torcida. A gente está acreditando, o brasileiro está acreditando e vamos continuar nos esforçando, dando o melhor, para passar mais um desafio que é a semifinal”, afirmou.

O Brasil vem de três goleadas na primeira fase (10 a 0 sobre Cuba, 8 a 1 na Croácia e 9 a 1 na Tailândia), outro placar largo nas oitavas (5 a 0 na Costa Rica), antes da vitória mais apertada sobre o forte Marrocos.

Já a seleção ucraniana vem fazendo história nesta Copa do Mundo do Uzbequistão. É a segunda semifinal da história do país, cuja melhor campanha foi a quarta colocação na Espanha-1996, em Mundial que o Brasil levantou o tri.

Na primeira fase, a Ucrânica se classificou em segundo lugar em um grupo com Argentina, Afeganistão e Angola, os ucranianos superaram os Países Baixos nas oitavas de final, por 3 a 1. Já nas quartas de final, venceram a Venezuela por 9 a 4.

Para a disputa da semifinal, o técnico Marquinhos Xavier vive a expectativa de contar com o camisa 10 do Brasil, o pivô Pito. O jogador é desfalque na seleção desde o dia 23 de setembro, quando sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita durante um treino.

O atleta ficou de fora das oitavas e não entrou em quadra nas quartas de final, apesar de estar no banco de reservas. Neste ano, ele foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo.

No sábado, 28, a assessoria da CBF divulgou uma nota em que afirma que o atleta realizou uma ressonância magnética na sexta-feira, 27, na qual foi detectada uma pequena ruptura parcial de fibras musculares.



O vencedor do Brasil x Ucrânia só vai saber o rival na quinta-feira, 3. Na outra semifinal, Argentina e França duelam por vaga na decisão da Copa do Mundo de futsal. O confronto será às 12 horas, também na Humo Arena.

Os derrotados se enfrentam na decisão de terceiro lugar, no domingo, 7, às 9h30min. Ao meio-dia, os vencedores duelam pela taça. Além do Brasil, a Argentina é a única campeã mundial entre os remanescentes, com título em 2016.