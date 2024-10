Hércules, do Fortaleza, é o volante que mais marcou gols na Série A desde sua estreia

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Hércules está há 3 temporadas no elenco profissional do Fortaleza

O grande herói da última vitória do Fortaleza pela Série A, no domingo, 29, foi o volante Hércules. Autor do gol do triunfo por 1 a 0 frente ao Cuiabá, o jogador, apesar da posição, é figura recorrente na pequena área e tem como um de suas principais características o poderio ofensivo.

De acordo com o SofaScore — site especializado em dados futebolísticos —, desde sua estreia com a camisa tricolor no Brasileirão, nenhum profissional daquele setor do meio-campo balançou mais as redes do que o camisa 35 do Pici.

Em 126 jogos — sendo 74 como titular — foram 17 tentos anotados, além de cinco assistências para os seus companheiros.

Um número que chama atenção é o de finalizações: são 105 tentativas, das quais 40 foram em direção ao alvo. No entanto, o aspecto defensivo — sua função primária — também merece destaque. Nesse mesmo período, o jogador realizou 189 desarmes.

A consistência tanto nos números quanto nas atuações, quase sempre regulares, já seria suficiente para colocar Hércules em evidência. Contudo, o jovem de 23 anos enfrentou o maior desafio de sua carreira até o momento: uma grave lesão no ligamento do joelho.

No dia 9 de julho de 2023, o Leão do Pici bateu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena Castelão. Todavia, a vitória não foi o que mais chamou atenção. Ainda no primeiro tempo, o piauiense acabou pisando "em falso" no gramado do Gigante da Boa Vista. A partir de então, começou uma verdadeira saga de recuperação.

Naquele período, o atleta era um dos mais cobiçados no mercado da bola. Em abril da última temporada, o Flamengo manteve conversas, mas não enviou proposta definitiva. Clubes da Europa como Spartak Moscou, da Rússia, e Le Havre, da França, assim como duas equipes italianas e alemãs, também sondaram a situação do atleta.

O Lecce, da Itália, foi o que mais esteve próximo, e ficou perto de concretizar a compra por 4,5 milhões de euros (à época, R$ 24,5 milhões).

Mas, para além da questão mercadológica, a contusão atrapalhou o lado futebolístico de Hércules. O volante ficou de fora, por exemplo, de quase toda a reta final da Copa Sul-Americana, incluindo a final diante da LDU-EQU, que o Fortaleza acabaria perdendo.

Depois de quase nove meses, entre cirurgia, recuperação do condicionamento físico, dentre outros processos da medicina para o caso, a volta do jogador foi quase que meteórica. É bem verdade que o primeiro jogo foi a derrota na Copa do Nordeste, frente ao Maranhão, por 3 a 2.

No entanto, o meia seria titular nas partidas válidas pela decisão do Campeonato Cearense, contra o Ceará. Desde então, Hércules reafirmou o papel de protagonista no meio de campo e se consolidou como uma joia do Pici.

O meio-campista segue cobiçado no mercado. O Austin FC, dos Estados Unidos, já manifestou desejo em contar com o seu futebol para a temporada de 2025, conforme apuração do Esportes O POVO.