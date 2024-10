Brasil vence Ucrânia por 3 a 2 e garante vaga na final da Copa do Mundo de Futsal

Foto: Leto Ribas/CBF Tiro livre direto batido por Dyego deu vaga do Brasil à final

O Brasil superou a Ucrânia pelo placar de 3 a 2 na semifinal da Copa do Mundo de futsal de 2024, ontem, na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, e garantiu a vaga para a final do torneio. Dyego foi o nome do jogo, participando de todos os gols da Amarelinha — que jogou de azul, já que os ucranianos usam camisa da mesma cor da usualmente vestida pela seleção.

Agora na final, o Brasil espera o vencedor do duelo entre Argentina e França, que jogam hoje, às 12 horas. A vitória na semifinal faz a seleção pentacampeã mundial retornar a uma decisão de Copa do Mundo após duas edições de ausência. Em 2016, pela única vez na história a Canarinho caiu nas oitavas de final para o Irã. Já em 2021, foi eliminada pela Argentina na semi.

Ontem, no Uzbequistão, os primeiros 10 minutos da etapa inicial, mostraram duas seleções bastante cautelosas na criação de jogadas, sentindo o peso de disputar uma semifinal da Copa do Mundo. Era a segunda da história da Ucrânia, depois de 1996 e era a fase em que o Brasil caiu na edição passada, em 2021.

Pelo lado brasileiro, que foi quem teve a maior posse de bola, a construção de jogada se apresentava lenta e sem conseguir furar o bloqueio feito pela defesa ucraniana.

Com uma rotação defensiva bem postada, a Ucrânia aproveitava bem os contra-ataques cedidos pelo Brasil, principalmente com os lançamentos do goleiro Oleksandr Sukhov. O arqueiro ucraniano, inclusive, foi um dos personagens principais do primeiro tempo, com boas defesas e até na armação.

Quando o relógio marcava quase 10 minutos, o Brasil abriu o placar com Leandro Lino. No entanto, a comissão técnica ucraniana solicitou desafio e o juiz Antony Riley concordou que o ala brasileiro havia roubado uma bola que já estava em posse de Sukhov, anulando o lance.

Com dificuldades de trocar passes no campo adversário, o Brasil tentava usar o pivô de Ferrão para achar espaço e conseguir finalizações, mas sem sucesso em marcar os gols. Em um dos ataques brasileiros, o fixo Marlon caiu por cima da perna do pivô Petro Shoturma, que precisou sair de maca da partida e desfalcou a equipe pelo restante do duelo.

Quando o confronto caminhava para o intervalo com um 0 a 0 no placar, a Ucrânia abriu o marcador com gol de Cherniavskyi, com um chute forte no canto para vencer o goleiro Willian.

O baque no final do primeiro tempo parece ter acordado o elenco brasileiro, pois em menos de um minuto da etapa complementar, o Brasil conseguiu igualar o placar com um gol contra de Semenchenko após jogada de Dyego.

Sem deixar os adversários respirarem, Dyego apareceu novamente para vencer o goleiro Sukhov e virar o placar a favor da seleção Canarinho, após erro de saída de bola da Ucrânia e pressão de Rafael.

Com o resultado favorável, a seleção brasileira baixou o ritmo e tentou trabalhar com a vantagem, mas, assim como o rival, errou na transição da defesa para o ataque e cedeu o empate, com gol de Korsun.

Com o relógio faltando quatro minutos para o final do jogo, o Brasil ganhou um tiro livre direto, quando a Ucrânia chegou à sexta falta no tempo. Coube a Dyego, melhor jogador brasileiro na partida, converter a cobrança para recolocar a Canarinho na frente e garantir a classificação para a final da Copa do Mundo do Uzbequistão.

A decisão do Mundial de futsal masculino será no domingo, 6, às 12 horas, na Humo Arena. O adversário do Brasil pode ser um dos favoritos ou uma zebra. Os argentinos, finalistas das duas últimas Copas do Mundo e campeões em 2016, são considerados os favoritos. Já os franceses, azarões, chegam à semifinal com uma campanha maculada por uma acusação de derrota intencional contra o Irã, na primeira fase. (Colaborou André Bloc)





Copa do Mundo de Futsal

Ucrânia

Titulares: Sukov; Korsun; Melnyk e Semenchenko; Abakshyn. Entraram: Tsypun, Savenko, Zhuk, Cherniavskyi, Zvarych, Shoturma, Mykytiuk, Fareniuk. Técnico: Kosenko

Brasil

Titulares: Willian; Marlon; Marcel e Dyego; Felipe Valério. Entraram: Guitta, Roncaglio, Marcênio, Neguinho, Leandro Lino, Ferrão, Arthur e Rafael (Pito ficou no banco). Técnico: Marquinhos Xavier

Onde: Arena Humo, em Tashkent (Uzbequistão)

Quando: 2/10/2024

Árbitro principal: Antony Riley (Nova Zelândia)

Gols: Ucrânia - Cherniavskyi (18 min / 1ºT) e Korsun (9 min / 2ºT). Brasil - Semenchenko (contra) (1 min / 2ºT), Dyego (2x) (2 min/ 2ºT e 16 min / 2ºT - tiro livre)

Cartões: Leandro Lino e Melnyk

Público: 4.208 pessoas