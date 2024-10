Fortaleza anuncia renovação de Breno Lopes até o final de 2028

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Atacante Breno Lopes comemora gol no jogo RB Bragantino x Fortaleza, no Nabi Abi Chedid, no Campeonato Brasileiro Série A 2024

O Fortaleza anunciou ontem a extensão contratual com o ponta-esquerdo Breno Lopes até 31 de dezembro de 2028. O vínculo do camisa 26 com o Tricolor do Pici se encerrava no final do ano, após chegar por empréstimo do Palmeiras-SP.

Breno Lopes chegou ao Tricolor do Pici, em abril, para reforçar o elenco nas disputas da Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Ao todo, atuou em 28 partidas, registrando quatro gols e três assistências.

“Houve uma sinergia muito boa do clube com ele, da cidade, a família, todos os atletas e a comissão técnica. (…) Optou por ficar aqui, fazer um contrato longo, ter estabilidade, uma sequência”, disse o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.

No clube cearense, o extremo disputa posição com Machuca e Moisés. Revelado pelo Joinville, Breno Lopes tem passagens por Juventus Jaraguá, Juventude, Figueirense, Athletico-PR e Palmeiras. Ele já acumula, durante a carreira, 10 títulos: três Paulistas, duas Séries A, duas Libertadores, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Paranaense.

O atacante Breno Lopes celebrou a extensão do vínculo e falou sobre alguns dos pontos cruciais que o motivaram a seguir no Pici. Dentre as justificativas, o jogador citou a mentalidade do clube de ser “obcecado por crescer”, da ótima adaptação na cidade e o ambiente leve no dia a dia.

“Desde quando cheguei aqui, eu vejo que é um clube obcecado por crescer. A gente nota isso no dia a dia. Do funcionário mais simples até o presidente, todos possuem a mesma mentalidade de fazer o Fortaleza virar uma potência. Todos se esforçando e trabalhando em conjunto. Isso me deu a segurança de estender esse vínculo”, comentou o atacante em entrevista para a Leão TV. (Com Mateus Moura)