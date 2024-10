O "efeito Pedro Augusto": renovação do volante com Fortaleza gera reações distintas

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Pedro Augusto em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos

O anúncio do Fortaleza sobre a renovação contratual de Pedro Augusto até o fim de 2026 causou reações adversas de grande parte dos torcedores do clube. A marca negativa que o volante carrega pelo pênalti perdido na final da Copa Sul-Americana — que poderia ter dado o título internacional inédito ao Leão — ainda é uma mágoa por parte dos tricolores, mas a extensão do vínculo se apega a outros elementos.

A forma como diretoria e comissão técnica lidam com o elenco vai além das questões de campo — ainda que seja fator primordial. Há um olhar humanizado, de tentar entender o contexto de forma ampla, sem decisões imediatistas ou por impulso. Com Pedro Augusto não foi diferente. O Tricolor, mesmo em meio ao caos após a perda da Sula, acreditou na recuperação do volante.

E o camisa 28 também acreditou que poderia dar a volta por cima, apesar da enorme pressão pedindo sua saída. Em questão de futebol, a temporada 2024 de Pedro Augusto não tem sido ruim. Internamente, o jogador de 27 anos é querido e admirado por jogadores e funcionários. Juan Pablo Vojvoda é outro que vê grande potencial no volante e entende que ele é peça importante.

O treinador argentino, que tanto preza pela versatilidade em seus comandados, conseguiu extrair — e potencializar — características diferentes em Pedro Augusto neste ano. Em um jogo contra o Boca Juniors, diante de mais de 53 mil pessoas na Arena Castelão, o camisa 88, surpreendentemente, foi escalado como zagueiro e deu conta do recado.

No meio-campo, já fez todas funções, com destaque para os aspectos defensivos. Ainda que não seja titular absoluto da equipe, o volante é o segundo maior ladrão de bolas do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, ao lado de Hércules, ambos com 27 desarmes, atrás apenas de Lucas Sasha — que lidera o ranking geral do torneio, com 46.

Entre algumas das boas atuações de Pedro Augusto em 2024 — como no duelo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, contra o Rosario Central, na Argentina —, uma, especialmente, chamou a atenção: contra o RB Bragantino, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Série A. Naquele jogo, o volante registrou o maior número de roubadas de bola em uma única partida do Brasileirão, 12 ao todo.

No programa Esportes do POVO de ontem, na Rádio O POVO CBN, as opiniões sobre a renovação de Pedro Augusto ficaram divididas. No debate, Lucas Mota, editor-chefe de colunista do Esportes O POVO, concordou com a extensão do contrato. “Não acho nenhum absurdo. Ele fez, sim, uma boa temporada (em 2024). Acho que, não para ser titular, mas para compor elenco, o Pedro Augusto pode ajudar, sim, pensando no próximo ano”, analisou.

Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da rádio O POVO CBN, reconheceu o aspecto humano, profissional e a dedicação do volante, mas discordou quanto ao seu desempenho. “No aspecto futebol, eu não acho que é um jogador tão diferencial para o elenco [...] Eu não renovaria. Entendo a coisa humana, mas é preciso saber equilibrar”, ponderou.

Torcedora do Leão e dona do canal de YouTube "A Guigui", voltado ao clube, Ingrid Machado avalia que a renovação gera uma rusga desnecessária. “O Pedro pode acertar cinco vezes, mas se errar na sexta, vai ser muito criticado, de forma, inclusive, até maior que outros jogadores que jogaram pior que ele. Na minha opinião, por mais que eu veja utilidade no Pedro, eu acredito que o desgaste faz a renovação não valer a pena, principalmente por duas temporadas”.