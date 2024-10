Copa do Mundo de futsal: Argentina vence França e faz final contra o Brasil

Foto: Divulgação/Fifa França e Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal de 2024

A Argentina superou a França no tempo regulamentar e será a adversária do Brasil na final da Copa do Mundo de futsal de 2024. A seleção sul-americana venceu por 3 a 2 na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

Será a terceira final de Mundial seguida dos argentinos, que foram campeões em 2016. Já o Brasil retorna à decisão após 12 anos e busca o hexacampeonato.

A disputa pela segunda vaga na final da Copa do Mundo do Uzbequistão — a primeira ficou com o Brasil, que passou pela Ucrânia nessa quarta-feira — começou eletrizante em Tashkent. Estreante em Mundiais, a França tentava achar espaço na defesa argentina com uma troca de passes rápidos, mas parava na boa marcação.

Com pouco mais de dois minutos de bola rolando, o árbitro Ryan Shepheard assinalou pênalti do goleiro frânces Lokoka no argentino Alan Brandi. Com bola na marca do penal, o ala Kevin Arrieta abriu o placar do jogo.

A partir daí, o técnico argentino Matias Lucuix contou com um de seus trunfos neste Mundial: a defesa. Com oito gols tomados em cinco confrontos, tendo sofrido mais de um gol apenas na vitória por 9 a 5 sobre a Angola, o setor defensivo da Argentina conseguia neutralizar o ataque francês e dar segurança à meta de Sarmiento.

No entanto, aos 5 minutos de jogo, Nicolas Menendez fez um belo pivô e acertou o canto do gol adversário para igualar o placar em 1 a 1.

Precisando voltar a atacar para entrar novamente na partida, a seleção argentina tomou novamente a frente do marcador após uma bela jogada de Borruto, que chutou cruzado e achou Claudino na segunda trave para chegar ao segundo gol dos hermanos na partida.

Retornando para a segunda etapa, a França colocava pressão na adversária até conseguir o seu segundo gol, quando o relógio marcava quase cinco minutos de bola rolando na partida. Em mais um chute potente de Menendez, Sarmiento espalmou e Mamadou Toure colocou os franceses em igualdade no placar mais uma vez.



Com a igualdade, o clima dentro de quadro ficou mais tenso e, faltando mais de três minutos no cronômetro, as duas equipes estouraram as cinco faltas e ficaram expostas, podendo ceder tiro-livre para o adversário em caso de nova falta.

E foi o que aconteceu, menos de 10 segundos após fazer a quinta falta, Guirio cometeu a sexta infração francesa e, por consequência, deu um tiro-livre para a Argentina. Com a bola na marca mais uma vez, Arrieta chamou a responsabilidade e colocou a sua seleção mais uma vez à frente.

A grande final entre Brasil e Argentina será disputada no domingo, 6, às 12 horas, na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.