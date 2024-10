Instituto Daniel Dias, do maior medalhista paralímpico do Brasil, busca patrocínios para núcleos no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Daniel Dias é um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro

Com 12 núcleos espalhados pelo Brasil, o Instituto Daniel Dias, do ex-nadador e maior medalhista paralímpico do Brasil, está em fase de captação de recursos para chegar ao Ceará. As cidades de Aquiraz e Caucaia são as visadas para receber o projeto. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o ex-atleta revelou que busca patrocínios para que a organização tenha meios de se fixar no Estado.

"São dois lugares (Aquiraz e Caucaia) que já têm um projeto de triatlo, com um grande amigo, que hoje trabalha comigo também e foi triatleta, nosso gestor de projetos, que é o Juraci Moreira. Eu falei para ele: 'Quero ir para o Ceará, fazer um projeto lá'", frisa Daniel, que está em Fortaleza para o VIII Congresso Latino-Americano e XIV Congresso Brasileiro de Ortopedia Técnica, a convite da Ottobock, que o patrocina.

Ele salienta que a principal motivação do Instituto na busca por captação é poder dar uma nova visão para crianças e adolescentes com deficiência. Na percepção do ex-paratleta, por vezes essas pessoas não possuem uma rotina integrada ao esporte.

"Pode parecer que não, mas tem muito deficiente em casa ainda, principalmente crianças, e que o esporte vai possibilitar essa criança de sair de casa e dar uma outra visão, pelo menos. A gente está com esse projeto em fase de captação e é importante para a gente conseguir trazer esse projeto. Eu tenho um sonho muito grande de estar vindo aqui (ao Ceará) e, quando a gente vem, não vem para uma temporada, vem para ficar muito tempo", destaca ele.

O Instituto Daniel Dias, fundado em 2014, atende hoje uma média de 500 pessoas com deficiência em 12 núcleos e visa proporcionar a inserção na prática da natação. São atendidas crianças e adolescentes que estão regularmente matriculados em instituições de ensino da rede pública.

Sobre a motivação para a criação do Instituto, Daniel salienta que o principal objetivo é contribuir para a formação de vida e valores por meio da fomentação da natação paralímpica.

"A minha ideia era que, assim como eu pude ver o Clodoaldo (Silva) e começar a nadar através de uma associação, era, através do meu Instituto, poder ajudar a fomentar a natação paralímpica e, com isso, ajudar o esporte paralímpico. (...) Eu quero contribuir e dar oportunidade para que eles entendam que ser campeão na vida cabe a escolhas que a gente faz. É esse o objetivo do Instituto, esse era o meu principal foco", comenta o ex-paratleta.