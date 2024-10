Fortaleza perde por 3 a 1 para o Grêmio e perde chance de dormir na liderança da Série A

Foto: RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza chegou ao quarto jogo seguido sem vencer fora de casa na Série A

Com Mancuso expulso e rara falha de João Ricardo, o Fortaleza foi superado pelo Grêmio na noite de ontem, em Porto Alegre (RS), na Arena do Grêmio, por 3 a 1. Com isso, desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória da Série A.

Com o revés em confronto válido pela 29ª rodada, o Leão chegou ao quarto jogo seguido sem vitória como visitante no torneio, recorte em que tem três derrotas e um empate, e segue na terceira colocação da tabela, atrás de Botafogo-RJ e Palmeiras-SP, que ainda jogam hoje.



Em meio ao “frio” de 17 graus e o alento incansável da torcida do Grêmio na Arena, elementos característicos de um jogo em Porto Alegre, o Fortaleza, que nesta temporada já provou não se intimidar com facilidade em ambientes adversos, entrou em campo com uma postura diferente do que costuma ter no Brasileirão: a busca pela posse de bola. E assim o fez durante todo o primeiro tempo.



O controle acarretado pela posse, entretanto, aconteceu em paralelo a outro fator importante, que é a objetividade. O Leão não conseguiu impor grande volume de jogo e viu o Grêmio, mais prático dentro da proposta de contra-atacar, levar maior perigo na etapa inicial. Apesar desse contraste, prevaleceu a alta efetividade do time cearense — e a pouca do Imortal.



Com menos de 20 minutos de partida, dois gols, um para cada lado. Aravena abriu o placar para o Grêmio aos 13, enquanto Hércules empatou aos 17 para o Fortaleza. As ações posteriores ao 1 a 1 ficaram concentradas em arrancadas do Tricolor gaúcho, quase sempre explorando a fragilidade na marcação do clube cearense pelas laterais, já que Mancuso e Pacheco tiveram péssima atuação defensiva.



Foram 11 finalizações dos donos da casa no primeiro tempo, quatro delas na direção correta do gol defendido por João Ricardo. O escrete vermelho-azul-e-branco, com exceção de uma finalização de fora da área de Mancuso, aos 25 minutos, nada mais produziu. Apesar de alguns recortes de pressão, o Leão conseguiu sustentar o empate antes do intervalo.



A conversa com Vojvoda no vestiário não surtiu efeito no Fortaleza. A equipe retornou para o duelo com dinâmica idêntica ao do primeiro tempo: posse de bola, mas sem objetividade, lento e com pouco ímpeto ofensivo. O Grêmio, por outro lado, manteve-se, sem nenhum receio, compacto atrás da linha do meio-campo para explorar os erros do rival tricolor.



Quando o clima do jogo estava morno, veio um erro crucial de João Ricardo. Aos 14 minutos, o dinarmaquês Braithwaite, que já havia dado enorme trabalho para a defesa do Leão na etapa inicial, recebeu próximo da área, girou tirando de Mancuso, carregou entre dois jogadores do Fortaleza e finalizou cruzado.



O chute do atacante Imortal, fraco e rasteiro, passou por debaixo da mão do camisa 1 do Fortaleza. O arqueiro, tão decisivo na campanha do time cearense no Brasileirão, falhou. Mas o resultado negativo não se restringiu a isso. A expulsão de Mancuso pelo segundo amarelo, aos 34 minutos, e o gol de Soteldo, aos 44, selaram o revés.

Novamente fora de casa, a apresentação do Leão foi aquém do que o time precisava, demonstrando estranha apatia em vários momentos do jogo.



Grêmio 3x1 Fortaleza: ficha técnica



Grêmio

4-3-3: Caíque (Rafael Cabral); João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Edenílson (Diego Costa); Cristaldo (Igor), Aravena (Soteldo) e Braithwaite. Téc: Marcelo Salles.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison (Kervin Andrade), Hércules (Pochettino) e Rossetto (Martínez); Breno Lopes (Moisés), Lucero e Pikachu (Calebe). Téc: Vojvoda



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 4/10/2024



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)/RJ e Douglas Pagung/ES

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)/SP

Gols: Aravena (13’ 1T), Hércules (17’ 1T), Braithwaite (14’ 2T) e Soteldo (44' 2T)

Cartões amarelos: Dodi (Grêmio); Mancuso (2x), Kuscevic e Lucero (Fortaleza)

Cartão vermelho: Fábio (Grêmio); Mancuso (Fortaleza)