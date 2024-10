Matheus Bahia projeta clássico contra Sport e diz que partida será decidida no "detalhe"

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Matheus Bahia é titular da lateral esquerda do Ceará

O Ceará entrou no momento mais decisivo da temporada. Com nove partidas a disputar na Série B, sendo cinco neste mês, o clube está visa entrar no G-4 para retornar à elite do Brasileirão. Em entrevista coletiva ontem, o lateral-esquerdo Matheus Bahia pontuou que o elenco considera o duelo contra o Sport-PE como clássico e ressaltou que a partida será decidida no detalhe.

Para o defensor, titular no time de Léo Condé, o Ceará conseguirá a vitória se tiver uma mentalidade mais forte que o adversário. A semana de trabalho, de acordo com o lateral, está pautada na “concentração”.

“Temos nove jogos, que serão nove finais. Todo mundo sabe que não podemos tratar esse jogo como qualquer. É um clássico, precisa de um mental mais forte, um foco maior, porque é um jogo muito difícil, onde quem errar menos vai sair com o melhor resultado. Encaramos como um jogo diferente, sim, essa semana está sendo diferente, uma semana de concentração, porém, temos nove jogos e os nove jogos (precisam ser encarados) da mesma forma”, disse Matheus Bahia.

O atleta ainda destacou a importância do mês para a consolidação do Ceará na Série B. O trabalho é diário, com Léo Condé sempre relembrando o objetivo aos jogadores.

“É um momento crucial para nós. O professor (Léo Condé) não nos deixar relaxar, até quando ganhamos os jogos ele fala que devemos comemorar, sim, mas no outro dia já tem outro jogo que precisamos vencer também. Com a força do nosso grupo, conseguiremos consolidar o acesso”, finalizou.

A partida contra o Sport acontece na segunda-feira, 7, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 21 horas (de Fortaleza). O foco do Ceará está em conquistar, pela primeira vez na Série B, uma vitória em Pernambuco contra o Rubro-Negro. Na história do embate, foram cinco partidas pelo certame nacional, com cinco vitórias do Leão. No mês, o Ceará ainda enfrentará Ponte Preta-SP, Ituano-SP, Santos-SP e Paysandu-PA.

Serão duas partidas como mandante e três como visitante. A ideia é fazer no período, no mínimo, seis pontos — vencendo Ponte Preta e Paysandu na Arena Castelão. Fora de casa, o objetivo até o final do certame nacional, é conquistar duas vitórias ou, no mínimo, uma vitória e dois empates.

“Precisamos ganhar em casa e fora de casa buscar pontos. É muito difícil, principalmente na Série B, manter o padrão em casa e fora. Nessa reta final, todo ponto é importante, temos que somar”, concluiu o lateral-esquerdo.

Como visitante, o Ceará tem 28,5% de aproveitamento, registrando três vitórias, três empates e oito derrotas em 14 partidas. O Vovô é dono da 9ª melhor campanha atuando fora de casa.