Ceará precisa de vitória inédita na Ilha do Retiro para entrar no G-4; veja cenários

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC DESFALCADO, Ceará deve ter volta de Matheus Felipe aos titulares

A cada rodada disputada e a aproximação do fim do torneio, a Série B do Campeonato Brasileiro vai se provando cada vez mais acirrado. Hoje, times entre a primeira até a sétima colocação apresentam percentual relevante de chance de acesso e tentam, a todo custo, um lugar entre os quatro primeiros colocados.

Dentre essas equipes da primeira parte da tabela está o Ceará, que se fixou como postulante sério ao acesso após duas vitórias na Arena Castelão, diante de Vila Nova e Brusque. O desafio é conseguir um lugar seu nesse disputado G-4.

O Alvinegro de Porangabuçu vai entrar em campo na segunda-feira ocupando a 7ª colocação. Assim, está a apenas dois pontos do próximo rival, o Sport-PE — time que fecha o G-4 —, e do América-MG, o quinto. A distância para o Vila Nova-GO ficou em um ponto.

Já em relação ao G-3 são cinco pontos de diferença para o Mirassol-SP, que se fixou como terceiro colocado após vitória nos acréscimos contra o Vila.

Nesse cenário, Assim, vitória simples sobre o Sport garante vaga no grupo do acesso. Já um empate, faria o time ganhar uma posição, mas manteria a distância para o quarto colocado em dois pontos — e o Sport tem um jogo a menos. Derrota, faz o "buraco" aumentar para cinco pontos.

Para buscar os três pontos e adentrar no G-4, o Ceará terá de superar alguns obstáculos extras contra o Sport. O primeiro deles é a ausência de dois defensores, já que o técnico Léo Condé não poderá contar com David Ricardo, que cumpre suspensão, e com Ramon Menezes, lesionado no triunfo diante do Brusque. Assim, uma zaga reserva deve ser escalada para tentar quebrar um tabu na Ilha do Retiro.

Isso porque o Alvinegro de Porangabuçu nunca venceu o Leão da Ilha jogando como visitante na Série B. Em toda a história, as equipes se enfrentaram em terras pernambucanas pela segunda divisão cinco vezes, com cinco triunfos para os donos da casa.

O tabu serve, no entanto, de incentivo para que o time cearense melhore sua performance como visitante nesta edição da Segundona. Até aqui, em 14 jogos do Alvinegro de Porangabuçu fora de casa pela competição, o aproveitamento foi baixo, com apenas três vitórias e três empates, ante oito derrotas, com 22 gols sofridos e 18 marcados.

O clima de "mais que um jogo" também é vivido pelo Sport, que realizou na sexta-feira um treino aberto em busca de incentivo pela energia da torcida para seguir no G-4. O time jogará pela primeira vez na Ilha do Retiro no ano. O estádio estava fechado para reformas desde janeiro, com o Leão mandando jogos na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Por conta da posição na tabela e pela reabertura do estádio, a torcida do Sport deve lotar a Ilha, tendo esgotado os ingressos 48 horas depois do início da venda. A partida decisiva está marcada para as 21 horas desta segunda-feira, 7.