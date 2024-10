Pelo hexa, Brasil faz clássico inédito contra Argentina na final da Copa do Mundo de futsal

Foto: Leto Ribas/CBF Brasil enfrenta a Argentina na final do Mundial de Futsal neste domingo, 6

O último e decisivo capítulo do Brasil na Copa do Mundo de Futsal 2024 será disputado neste domingo, 6, às 12 horas (de Fortaleza). Na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, a seleção protagonizará o maior clássico sul-americano da história da modalidade, ao enfrentar a Argentina na grande final do Mundial.



Buscando o hexacampeonato, o time brasileiro convive com a dúvida do retorno do pivô Pito, eleito melhor jogador de futsal na atual temporada e que ainda não atuou no mata-mata devido a uma lesão muscular. Ele foi um dos vários desfalques das Amarelinha durante a competição no Uzbequistão.

Com o camisa 10 ou não, é certo que o Brasil entrará em quadra focado em colocar a sexta estrela acima no peito e, para isso, será necessária atenção dobrada. Em entrevista coletiva, o técnico Marquinhos Xavier projetou o confronto ante os "hermanos" e destacou que o favoritismo é dividido.

“É um confronto de campeões mundiais e o favoritismo está bem dividido. Será, sem dúvida, mais um grande jogo com requintes de muita imprevisibilidade”, comentou o comandante. O Brasil retorna a finais de Copa do Mundo após 12 anos, enquanto a Argentina chega à decisão pelo terceiro mundial consecutivo.



Esta será a primeira em vez que os dois rivais se encontram em uma final de Copa do Mundo. Na última vez que se encontraram no torneio, na semifinal da edição de 2021, os "hermanos" levaram a melhor e se classificaram para a decisão ao vencer por 2 a 1. Na final, porém, perderam o bicampeonato para Portugal, ao serem derrotados por 2 a 1.

O embate deste domingo, 6, no entanto, terá um gostinho de revanche para a equipe argentina. Isso porque na final da Copa América de futsal deste ano — última vez que as equipes mediram força —, a seleção brasileira saiu campeã ao vencer o confronto por 2 a 0, com gols de Rafa e Pito.



Agora, o status de campeão do mundo será decidido no Uzbequistão. E, um duelo sul-americano com esses requintes de rivalidade e relevância, faz até o maior ídolo do futsal brasileiro, Falcão, admitir que gostaria de ter jogado uma decisão contra a Argentina.

"O mundo inteiro admira essa rivalidade. É uma final que eu queria ter jogado, infelizmente não aconteceu [...] Acredito que é 50% para cada um, mas eu como brasileiro, espero que seja 51% para o Brasil e a gente possa ser campeão", disse ex-camisa 12 da seleção ao site oficial da Fifa. O craque foi bicampeão, em 2008 e 2012, vencendo a Espanha em ambas as decisões.

Para chegar à final, o Brasil de Maquinhos Xavier terminou na liderança do grupo B após golear Cuba, Croácia e Tailândia sem grandes dificuldades. Depois, venceu com facilidade a Costa Rica nas oitavas, e, teve mais dificuldades contra Marrocos nas quartas e Ucrânia na semifinal.

Já os "hermanos" ficaram em 1º no Grupo C e passaram por Croácia, Cazaquistão e França no mata-mata do torneio. O único título mundial de futsal da Argentina foi em 2016, mas o país tem longa tradição no esporte criado no Uruguai e popular em toda a América do Sul.

Com o artilheiro Marcel, o goleiro Guitta, o capitão Dyego e o ex-melhor do mundo Ferrão, a seleção brasileira vai em busca da sua sexta conquista nas quadras. Dona da camisa mais pesada do futsal mundial, a Amarelinha foi campeã em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. Na mais recente edição, disputada em 2021, terminou na terceira posição.

Campeões do futsal masculino

Brasil: 5 (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012)

Espanha: 2 (2000 e 2004)

Argentina: 1 (2016)

Portugal: 1 (2021)