Brasil conta com grande atuação de Willian, vence Argentina e é hexa da Copa do Mundo de Futsal

Foto: Alex Caparros/FIFA Jogadores da seleção brasileira festejam título mundial

O Brasil retornou ao topo do futsal ao conquistar o hexacampeonato da Copa do Mundo com a vitória sobre a arquirrival Argentina, por 2 a 1, ontem, na Arena Humo, em Toshkent, no Uzbequistão.

Ferrão e Rafa Santos marcaram os tentos da Amarelinha, enquanto Rosa descontou nos instantes finais, gerando apreensão até o último segundo.

Antes, o Brasil havia conquistado a competição em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. Com a vitória, a seleção encerra a Copa com 100% de aproveitamento: sete vitórias em sete partidas, com 40 gols marcados e apenas seis sofridos.

Além do título, a equipe de Marquinhos Xavier emplacou o artilheiro do Mundial: o ala Marcel, que anotou dez gols.

Brasil 2x1 Argentina: o jogo

O Brasil iniciou pressionando a Argentina. Com a posse da bola, buscava envolver o adversário e utilizava a individualidade para chegar próximo da meta de Sarmiento. Os argentinos respondiam acionando o pivô, procurando a tabela para agredir os brasileiros.

A bola parada colocou a Amarelinha em vantagem no placar. Aos seis minutos, Marcenio cobrou falta e Ferrão desviou para superar Sarmiento. Os brasileiros buscaram administrar o resultado e encurtar o espaço, mas viram os argentinos crescerem de produção, finalizando mais contra o gol de Willian.

O arqueiro, inclusive, foi o protagonista da seleção brasileira no primeiro tempo: fez, pelo menos, seis defesas difíceis, salvando o Brasil de levar o empate. A mais emblemática aconteceu aos oito minutos, após Arrieta sair cara a cara com o camisa 3, que interceptou o arremate.

A pressão imposta pelos argentinos resultou em espaço para a Canarinho contra-atacar. O segundo tento saiu após Marcel avançar em velocidade pela direita e acionar Valério na esquerda. O camisa 14 arrematou e Rafa Santos desviou, superando Sarmiento. Nos minutos finais da etapa inicial, o arqueiro argentino evitou o terceiro gol, interceptando a finalização de Dyego.

Os argentinos voltaram pressionando o Brasil no segundo tempo e, logo no primeiro minuto, Willian interveio em dois arremates de Taborda. A equipe de Marquinhos Xavier reagiu com Felipe Valério e Pito, mas Sarmiento defendeu.

Aos sete minutos, Bolo Alemany teve a chance de diminuir a partida, mas o camisa 4 da Argentina parou, mais uma vez, em Willian. A Argentina seguiu buscando diminuir o placar para incendiar a partida, mas pecava no arremate. Aos 10, Rosa recebeu cruzamento rasteiro e finalizou para fora.

Restando seis minutos para o encerramento da decisão, o técnico Matías Lucuix colocou Gauna como goleiro-linha. Os argentinos passaram a ocupar mais o campo de ataque, rodando a bola para encontrar espaço na defesa brasileira.

No último minuto, Arrieta finalizou, Willian defendeu e, no rebote, Rosa descontou para a Argentina. No lance seguinte, três defesas do goleiro brasileiro, parando as finalizações de Rosa, Borruto e Taborda. A seleção conseguiu sustentar a pressão e segurou o resultado para conquistar o hexacampeonato da Copa do Mundo de Futsal.

Brasil 2x1 Argentina: ficha técnica

Brasil

Titulares: Willian; Marlon, Marcel, Dyego e Rafa Santos. Téc: Marquinhos Xavier.

Entraram: Neguinho, Marcenio, Pito, Ferrão, Arthur, Lino e Felipe Valério

Argentina

Titulares: Sarmiento; Claudino, Brandi, Arrieta e Taborda. Téc: Matías Lucuix

Entraram: Plaza, Gauna, Alemany, Rosa, Tripodi, Borruto

Local: Arena Humo, em Toshkent, no Uzbequistão

Data: 6/10/2024

Árbitros: Alejandro Martinez (ESP), Juan Cordero (ESP) e Daniel González (COL)

Gols: 6min/1ºT - Ferrão e 13min/1ºT - Rafa Santos (BRA); 18min/2ºT - Rosa (ARG)

Cartões amarelos: Pito e Rafa Santos (BRA); Plaza, Kravetzky, Bolo Alemany e Gauna (ARG)