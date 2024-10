Ceará visita Sport na volta da Ilha do Retiro em duelo direto pelo G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Felipe será titular na defesa alvinegra

O Ceará visita o Sport hoje, a partir das 21 horas, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), visando alcançar o G-4 da Série B. Com 45 pontos, a equipe de Porangabuçu está a dois do Rubro-Negro e, em caso de vitória, retornará à zona de acesso após 21 rodadas.

O duelo nordestino é considerado decisivo e rodeado pelo “clima de final”. As vitórias dos concorrentes América-MG e Mirassol aumentam a importância do confronto regional, já que o Leão do Ilha é o quarto colocado e o Alvinegro está na sétima posição.

Para o Vovô, é a oportunidade de se consolidar na competição e, pela primeira vez, emplacar três vitórias consecutivas. O Sport, por sua vez, terá o apoio do torcedor em seu estádio, que virou um reforço na reta final da Segundona após a conclusão das reformas iniciadas em janeiro — todos os ingressos estão esgotados.

A torcida alvinegra também comparecerá em peso ao Recife. Cerca de 10 caravanas de organizadas saíram com destino à capital pernambucana. Além da presença na Ilha, os torcedores ainda manifestaram apoio no “Aerovozão”, realizado na noite deste domingo, 6, na chegada da delegação ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.

“É um clássico, precisa de um mental mais forte, um foco maior, porque é um jogo muito difícil, onde quem errar menos vai sair com o melhor resultado. Encaramos como um jogo diferente, sim”, reconheceu o lateral-esquerdo Matheus Bahia, em entrevista coletiva na última sexta-feira, 4.

Diante do Sport, o treinador Léo Condé não contará com os zagueiros titulares Ramon Menezes (lesionado) e David Ricardo (suspenso). Matheus Felipe e João Pedro Tchoca deverão ser os substitutos.

O técnico do Vovô deverá manter a escalação-base visando superar o Sport pela primeira vez como visitante atuando pela Série B. No histórico, foram cinco duelos pelo certame nacional, com cinco vitórias do Leão da Ilha.

O Alvinegro também almeja melhorar o rendimento longe de Fortaleza na atual edição da Segundona, já que obteve apenas três vitórias em 14 partidas — além disso, foram três empates e oito derrotas.

A equipe pernambucana, por outro lado, tentará manter a sequência invicta no certame nacional: não sofre derrotas há mais de um mês, desde 27 de agosto. Desde então, somou quatro vitórias e três empates em sete partidas.

De quebra, o duelo contra o Ceará pode simbolizar uma melhora do Sport como mandante na Série B. O Leão da Ilha detém a 12ª melhor campanha, com oito vitórias, dois empates e três derrotas em 13 partidas. O aproveitamento é de 66,6%.

Sport x Ceará: ficha técnica

Sport

4-3-3: Caique França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe, Julián Fernández e Lucas Lima; Titi Ortíz, Barletta e Zé Roberto. Téc: Pepa

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro Tchoca e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde (Mugni); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Téc: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro, no Recife/PE

Data: 7/10/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Tiago Gomes da Silva/GO e Ricardo Junio de Souza/MG

VAR: Diego Pombo Lopez-VAR-Fifa/BA

Transmissão: TV Brasil, Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO