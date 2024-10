Campanha do Fortaleza como visitante diminui chance de título na Série A

Foto: André Fabiano/ESTADÃO CONTEÚDO Rio de Janeiro (RJ), 31/08/2024 - BOTAFOGO-FORTALEZA - Igor Jesus (E) e Pochettino (D). Partida entre Botafogo e Fortaleza, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Nilton Santos, neste sábado (31).

A acirrada disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2024, consolidada atualmente entre Botafogo-RJ (1º colocado), Palmeiras-SP (2º) e Fortaleza (3º), tem tido um elemento como fator de desequilíbrio: a campanha como visitante. Os três clubes possuem desempenho semelhante em seus domínios, o que aumenta o peso dos jogos fora de casa.

O Tricolor do Pici é o melhor mandante da Série A, com 86% de aproveitamento, 12 vitórias consecutivas e nenhuma derrota nos 15 duelos que fez na capital cearense. Foram 39 pontos conquistados em casa — o que representa 70% da pontuação total que possui na tabela, 55. Palmeiras e Botafogo aparecem logo atrás no ranking.

O Verdão conquistou 34 pontos como mandante, enquanto o Glorioso, 32. Isso significa que o Leão tem cinco e sete pontos a mais que os dois clubes, respectivamente, em partidas dentro de casa. A margem pequena acaba não sendo suficiente para alcançar a liderança geral, já que, como visitante, o Fortaleza perde força em relação aos rivais.

O Botafogo é quem tem a melhor campanha fora de casa. Com 62% de aproveitamento, o Glorioso conquistou 28 pontos, 12 a mais que o Tricolor, que tem apenas o sétimo melhor desempenho como visitante, e cinco a mais que o Palmeiras, segundo do ranking.

O equilíbrio do clube carioca em jogos no Rio de Janeiro (RJ) e fora dele é o que garante cinco pontos de vantagem para o Fortaleza no atual momento da classificação. Na rodada passada, por exemplo, o Leão perdeu para o Grêmio-RS em Porto Alegre (RS) e o Alvinegro derrotou o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Com o Brasileirão entrando em reta final, cada detalhe faz diferença na briga pelo título. Embora a fantástica campanha como mandante seja mais que suficiente para o Leão garantir vaga na Libertadores — para a qual o percentual de chance de classificação é de 99,6%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG —, é preciso melhorar fora da Capital caso queira seguir sonhando com a taça.

Em 14 jogos longe de casa, os comandados de Vojvoda venceram quatro rivais, empataram outras quatro vezes e amargaram seis reveses, três deles nos últimos quatro jogos. O desempenho representa 38% de aproveitamento.

Segundo a UMFG, a margem de 79 pontos representa 99% de chance de título, em cenário que pode mudar nas próximas rodadas. Mas, baseando-se nesse número, o Leão precisa de oito vitórias nas nove partidas que restam antes do fim do torneio para ser campeão.

Destes duelos, quatro acontecem sob mando de campo do Fortaleza, diante do Atlético-MG, Vasco da Gama-RJ, Flamengo-RJ e Internacional-RS. Ainda que vença todos, o Leão precisa conquistar mais 12 pontos nos cinco jogos fora de casa, contra Palmeiras-SP, Juventude-RS, Fluminense-RJ, Vitória-BA e Atlético-GO.