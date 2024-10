Ceará sofre gol nos acréscimos, perde para o Sport e fica a 5 pontos do G-4 da Série B

Em um confronto direto e decisivo para as pretensões de retornar ao G-4 da Série B, o Ceará teve boa atuação, mas não resistiu à pressão da repaginada Ilha do Retiro, pecou no sistema defensivo e perdeu por 2 a 1 para o Sport-PE, ontem à noite, no Recife (PE), pela 30ª rodada.

O revés em Pernambuco é um duro golpe para o Alvinegro na luta pelo acesso, já que o Rubro-Negro chega aos 50 pontos — mesma pontuação do Mirassol, quarto colocado — e deixa o time de Porangabuçu a cinco de distância do posto almejado entre os quatro primeiros lugares. O Vovô segue com 45, na sétima posição.

Com pouco mais de 26 mil torcedores presentes na reabertura da Ilha do Retiro, o Ceará conseguiu segurar o ímpeto de um afobado Sport e conseguiu recuperar muitas bolas no meio-campo (foram 12 desarmes na primeira etapa), tendo Recalde como maestro da equipe, criando jogadas e iniciando os contra-ataques.

A boa presença no campo de ataque gerou duas boas oportunidades em dez minutos, mas ambas desperdiçadas: aos 23, Saulo recuperou bola na intermediária, Lourenço deu bom passe em profundidade e Erick Pulga saiu cara a cara com Caíque França, mas mandou para fora; já aos 33, Aylon tocou por cima para Recalde, que dominou e viu o goleiro do Sport se antecipar para abafar o chute e defender.

Mesmo com dificuldade para furar o bloqueio defensivo dos visitantes, o Leão da Ilha balançou as redes duas vezes no primeiro tempo, em jogadas de Lucas Lima. Ambos os gols foram anulados. No primeiro lance, o camisa 19 achou Tití Ortiz, mas a arbitragem apontou irregularidade na participação de Zé Roberto; depois, o meio-campista ex-Fortaleza deu belo passe para Igor Cariús, que emendou de primeira, mas o lateral estava impedido no início do lance.

Na volta para o segundo tempo, o Ceará manteve o bom volume ofensivo e assustou logo aos 2 minutos, em chute de Matheus Bahia. Um espaço na retaguarda para Lucas Lima, porém, fez os donos da casa saírem na frente: o meia tabelou pela direita, passou por três marcadores e, na segunda tentativa de cruzamento, achou Chrystian Barletta, que cabeceou livre para cumprir a "Lei do Ex" e abrir o placar.

Em desvantagem, o Vovô partiu em busca do empate para evitar o prejuízo em um duelo direto por vaga no G-4. Aos 28, Aylon acertou belo arremate da entrada da área e levou perigo, à direita de Caíque França. Quatro minutos depois, o Alvinegro enfim concretizou uma oportunidade na bola na rede — de acordo com a ferramenta de estatísticas SofaScore, foram 14 finalizações do Ceará e 11 do Sport.

Matheus Bahia cruzou da esquerda, Erick Pulga não conseguiu cabecear, mas a bola ficou viva na área até o próprio camisa 16 bater firme para superar o arqueiro rubro-negro e deixar tudo igual na Ilha do Retiro. O valioso ponto que parecia garantido, entretanto, escapou nos acréscimos.

Aos 48, Di Plácido cruzou, Wellington Silva apareceu livre no meio da área alvinegra e mandou de primeira para o fundo das redes, assegurando a festa rubro-negra em casa. O Ceará ainda assustou aos 52 minutos, quando Rafael Ramos aproveitou cruzamento de Pulga e carimbou o travessão, mas sem mudança no placar.

Sport 2x1 Ceará: ficha técnica

Sport



4-3-3: Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Chico, Rafael Thyere e Dalbert (Felipinho); Felipe, Fabricio Domínguez (Lenny Lobato) e Lucas Lima; Tití Ortiz, Zé Roberto (Gustavo Coutinho) e Barletta (Wellington Silva). Téc: Pepa

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro e Matheus Bahia; De Lucca (Richardson), Lourenço e Recalde (Barceló); Saulo Mineiro (Jean Irmer), Aylon (Lucas Rian) e Erick Pulga. Téc: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 7/10/2024

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Tiago Gomes da Silva/GO e Ricardo Junio de Souza/MG

Gols: 14min/2ºT - Barletta e 48min/2ºT - Wellington Silva (SPT); 32min/2ºT - Erick Pulga (CEA)

Cartões amarelos: Igor Cariús, Zé Roberto, Tití Ortiz, Fabricio Domínguez e Wellington Silva (SPT); Saulo Mineiro, Lourenço, De Lucca, Bruno Ferreira e Lucas Rian (CEA)

Público e renda: 26.345 presentes/R$ 971.415,00