Fortaleza busca virada contra o Sport e vence ida da semifinal do Brasileiro de futsal

Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC O Fortaleza venceu o Sport por 3 a 2

O Fortaleza saiu perdendo por 2 a 0 para o Sport-PE, mas buscou a virada e conquistou uma importante virada por 3 a 2 no Ginásio Geraldão, no Recife (PE), pela primeira partida das semifinais do Brasileirão de Futsal.

Com o resultado, o Leão do Pici traz a vantagem para o duelo da volta na capital cearense, que ocorre no próximo dia 30, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

O primeiro tempo não foi bom para o Fortaleza. Apesar de ter mais posse de bola (66%) e finalizações no recorte inicial do jogo, o Leão do Pici não conseguia ser efetivo no ataque. O Sport, em contraponto, organizado em linhas baixas para explorar transições, teve as chances mais claras para abrir o placar.

O Rubro-Negro chegou a emplacar três oportunidades no um contra um com o goleiro Lambão, do Fortaleza. Foram duas finalizações para fora e uma bola na trave. Faltando três minutos para o término da etapa inicial, Lucas Gabriel balançou as redes e colocou o Sport em vantagem. Henrique Dolly, pouco depois, ampliou para 2 a 0.

No segundo tempo, o cenário foi totalmente inverso. O Tricolor, diferentemente da etapa inicial, conseguiu ter melhor efetividade ofensiva e buscou a virada. Diminuiu aos 24 minutos, com Gigante, empatou aos 34, com Rômulo, e assumiu a dianteira do placar aos 35, com Jé.

Vale destacar a ótima atuação do goleiro Lambão, responsável por diversas defesas cruciais ao longo do jogo.