Um Brasil desfalcado e apreensivo

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Andreas Pereira substitui Vinícius Jr, cortado da convocação da seleção brasileira por lesão

A seleção brasileira fez seu primeiro treinamento para os duelos desta Data Fifa. Na tarde desta segunda-feira, 7, o técnico Dorival Júnior comandou no CT do Palmeiras, em São Paulo (SP), uma atividade esvaziada, já que ainda não tem todos os seus convocados à disposição.

Dos 23 atletas chamados, 19 treinaram na Academia de Futebol. Lucas Beraldo, Marquinhos, Abner e Raphinha ainda não treinaram com o grupo que se prepara para as partidas das Eliminatórias contra Chile, no Estádio Nacional, em Santiago (Chile), e Peru, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Os quatro jogaram ainda no domingo e só se integram aos treinos hoje.

A imprensa pôde ver apenas 15 minutos do treino. Nesse período, nada de relevante ocorreu e Dorival não deu pista alguma do time que escalará para enfrentar os chilenos na próxima quinta-feira.

Os atletas aqueceram no gramado e participaram do famoso "bobinho" em dois grupos. De um lado estava Endrick. Revelado pelo Palmeiras, o atacante de 18 anos voltou pela primeira vez à Academia de Futebol desde que começou sua trajetória no Real Madrid. Do lado oposto estava o palmeirense Weverton. Ele foi convocado depois do corte de Alisson, do Liverpool.

Os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Júnior foram os outros jogadores cortados. Para seus lugares, foram chamados Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira.

O Brasil é protagonista de seu pior início na história das Eliminatórias. As péssimas apresentações diante de Equador — vitória sem brilho por 1 a 0 — e Paraguai, para o qual perdeu em Assunção, pressionaram Dorival, que reuniu o grupo e reforçou o caráter decisivos destes dois duelos da Data Fifa contra os últimos colocados da tabela.

O Chile é o nono colocado, com cinco pontos, e vem de derrota em casa para a Bolívia. O Peru é o lanterna e não venceu uma partida sequer no torneio classificatório. O Brasil é o quinto, com 10 pontos, distante da Argentina, que lidera a competição com 18 pontos.

Com Dorival, a seleção disputou dez partidas e ganhou apenas quatro — também empatou cinco e perdeu um. O início pareceu promissor depois das boas apresentações diante de Inglaterra e Espanha, mas o vexame na Copa América e as atuações ruins nas Eliminatórias modificaram o cenário e jogaram pressão em Dorival, que não estava entre as três primeiras opções do presidente Ednaldo para comandar a seleção.

"O nosso momento é um momento que tem a necessidade de uma melhora rápida e espero que venha acontecer desde esses dois jogos iniciantes", resumiu o técnico em entrevista à CBF TV. Ele ainda falará com a imprensa antes do primeiro compromisso no Chile, onde espera que o Brasil faça um "jogo seguro, regular, dentro das nossas melhores condições." (Agência Estado)