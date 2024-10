Última Data Fifa tem que servir de lição para Fortaleza não repetir erros

Foto: AURÉLIO ALVES Após suspensão, Brítez fica à disposição para encarar o Galo

Após três dias de folga, o elenco do Fortaleza se reapresenta hoje, no Centro de Excelência Alcides Santos, para aproveitar o período sem jogos em meio à Data Fifa. Ao todo, Vojvoda e seus comandados terão dez dias livres antes de retomar a rotina de compromissos na Série A — o próximo adversário é o Atlético-MG, na Arena Castelão.

É a segunda Data Fifa nesta temporada em que o Leão do Pici ganha um momento relevante para “respirar” em meio ao intenso ritmo do futebol brasileiro, do qual o Tricolor ainda é a equipe com a maior quantidade de jogos do País, com 64 partidas, e também a de logística de viagem mais complexa na elite.

No último espaço reservado para os confrontos de seleções, que ocorreu no início de setembro — entre os dias 2 e 11 —, o Leão não conseguiu transformar os dias livres de descanso e treinos em boas atuações quando retornou. Pelo contrário, o escrete vermelho-azul-e-branco entrou em declínio e caiu de rendimento.

O clube do Pici perdeu para o Internacional e empatou com o Athletico-PR, ambos em jogos fora de casa, pelo Brasileirão. Contra o Corinthians, na Arena Castelão, pela ida das quartas de final da Sul-Americana, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0. Posteriormente, perdeu novamente para o Timão na volta, por 3 a 0, e deu adeus ao torneio continental.

Entre os reveses, vieram as vitórias contra Bahia (4 a 1) e Cuiabá (1 a 0), em casa, que reacenderam o sonho do título da Série A. Os dois triunfos deixaram o time cearense a dois pontos do líder Botafogo, mas os resultados da 29ª rodada distanciaram: derrota do Leão para o Grêmio e vitória do Glorioso sobre o Athletico-PR.

Nas outras Datas Fifa, o Fortaleza jogou normalmente. A primeira aconteceu em março, entre os dias 18 e 26, tempo em que o Tricolor encarou o Ceará e o Vitória pela fase de grupos do Nordestão e perdeu para os dois. Em seguida, entre 3 e 11 de junho, durante os amistosos da seleção brasileira para a Copa América, o Leão se sagrou campeão regional.

Enquanto a Copa América acontecia, entre 14 de junho e 14 de julho, o Brasileirão seguiu. Apesar da goleada sofrida para o Cuiabá por 5 a 0, o Fortaleza se recuperou e deu uma arrancada histórica no Campeonato Brasileiro — perdeu apenas um jogo nos 17 duelos subsequentes que fez, além de 13 vitórias.

Vojvoda tem missões nesta nova Data Fifa

Vojvoda precisa, neste novo intervalo, tentar extrair o máximo para a reta final do torneio. O treinador tem algumas claras missões a cumprir: uma delas passa por encontrar soluções em relação à pouca criatividade ofensiva. Lucero, que não marca há oito jogos, tem sido diretamente impactado por isso.

O desempenho como visitante é outro aspecto que o comandante precisa encontrar um equilíbrio. Embora protagonize uma campanha fantástica em casa, de 12 vitórias consecutivas, o Leão não tem conseguido manter o nível longe da Arena Castelão. A passividade em excesso custou caro nos jogos recentes como visitante, marcada por três derrotas nos últimos quatro duelos.