Os caminhos do Ceará para seguir na busca pelo acesso a 8 rodadas do fim da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES David Ricardo fica à disposição do Vovô

Restam apenas oito rodadas até o término da Série B para que o Ceará decida o seu futuro na competição. O objetivo claro do Alvinegro de Porangabuçu é o retorno à elite do futebol brasileiro, onde não frequenta desde 2022, quando foi rebaixado.

A tarefa, porém, não se mostra nada fácil. O Vovô, atualmente, ocupa a sétima posição do torneio, com 45 pontos. Na última segunda-feira, 7, contra o Sport, segurava o empate até o instantes finais, mas deixou escapar um ponto importante na luta pelo retorno à Série A, encerrando o duelo na Ilha do Retiro derrotado por 2 a 1.

Agora, cabe aos comandados de Léo Condé correr atrás do prejuízo. A missão, todavia, não será fácil. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a agremiação possui apenas 14% de chance.

Para alcançar a meta principal do ano seriam necessários seis triunfos nas oito partidas até o fim do certame nacional. No trajeto, porém, algumas pedreiras, como, por exemplo, o Santos, que o Ceará enfrentará no próximo dia 22, na Vila Belmiro.

Um lado positivo para o clube são os jogos no Castelão. Destes oito embates, o Vovô jogará diante da sua torcida em quatro oportunidades, contra Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América-MG. Ademais, quase todos os clubes que serão os adversários ainda possuem pretensões no campeonato.

Comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca analisou o que o Alvinegro precisa fazer de diferente para alçar o grupo dos quatro primeiros colocados. "O Ceará necessita de um aproveitamento próximo a 75% dos pontos que irá disputar (18 em 24 a disputar). E, para isso, os jogos no curto prazo são determinantes para não ter uma pressão ainda maior nas rodadas finais da competição".

Colunista do O POVO e âncora da Rádio O POVO CBN, Fernando Graziani também comentou sobre o cenário vivido pelo Vovô. “O Ceará precisa fazer pontos fora de casa e para isso terá que, necessariamente, ter uma postura agressiva. O time se colocou numa posição em que precisa ter uma campanha quase perfeita nas oito rodadas derradeiras".

“Da forma que atua como mandante, como protagonista, terá que atuar nas quatro partidas que restam fora de casa. Sem esses pontos, não haverá acesso”, destacou.

Para deixar a caminhada menos complicada, o próximo oponente já bate na porta: no sábado, 12, às 17 horas, na Arena Castelão, o Ceará recebe a Ponte Preta, pela 30ª rodada da Série B.